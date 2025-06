A környezet- és klímatudatos gazdálkodást szorgalmazza az agrártárca

Megosztás itt:

A tárcavezető hangsúlyozta, az ÖMKi 2011 óta folytat kutatásokat a fenntartható gazdálkodás, az ökológiai élelmiszer-termelés, a hatékony együttműködések területén. Az intézet a kutatások mellett kommunikációs tevékenységet is folytat, nagy hangsúlyt helyezve az eredmények minél szélesebb körben történő népszerűsítésére, illetve a gyakorlati tudásátadásra - írták a közleményben.

Hozzátették, az Agrárminisztérium (AM) ezt a tevékenységet jelenleg is támogatja, a szerződés megújításának keretében pedig 2025. július 1-től további, egymilliárd forintot meghaladó forrást biztosít. A program elsősorban az ökológiai gazdálkodást, mint jó gyakorlatot mutatja be.

Kutatásaikból kiderül, hogy az élő sorköztakarás a hasznos szervezetek számát jelentősen megnöveli az ültetvényekben, ami növényvédelmi szempontból is előnyös. Visszahozták a házikertekbe a tájfajta paradicsomokat, agrárörökségünk elfeledett ékköveit. Évek óta országosan több tízezer tájfajta palánta talál segítségükkel gazdára. Idén például a Herencsényi befőző paradicsom - ismertették.

Megjegyezték, az állattenyésztés területén sikeresen alkalmazzák a legmodernebb digitális szenzorokat a legextenzívebb, legeltetésre alapozott húsmarhatartásban, hogy az év nagy részében szabadon tartott állatok jólléte és egészsége folyamatosan biztosított legyen. De nemcsak itthon, európai szinten is elismerik eredményeiket: részvételi alapú, gyakorlatias kutatási módszereiket az unió számos nemzetközi projektben hasznosítja.

Nagy István ismertette, a kutatóintézet köteles a kutatások eredményeiből, a következő ciklusban tematikus szakpolitikai javaslatcsomagokat összeállítani. A tématerületekhez illeszkedően hat csomagban célzottan segítik a kutatások eredményeinek beépülését a hazai agrárszakpolitikába. Ezek az intézkedések olyan gyakorlatok kialakítását is elősegítik, amelyek hosszú távon támogatják az agroökológiai átállást és az ökológiai gazdálkodás fejlődését - tájékoztatott az AM.

Nagy István elmondta, az új KAP Stratégiai Tervben az eddigieknél is hangsúlyosabbá válik a környezet- és klímatudatos gazdálkodási gyakorlatok alkalmazása és az ezzel összefüggő, a gazdálkodók együttműködésével végzett szemléletváltás, a zöldátállásban való aktív gazdálkodói részvétel - olvasható a közleményben.

