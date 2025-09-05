A kormány védi az időseket az áremelésektől: élelmiszerutalvány a nyugdíjasoknak + videó
2025. szeptember 05., péntek 17:30
Hír TV
Az áruházláncok indokolatlan áremelései ellen lép a kormány: Nyitrai Zsolt bejelentette, hogy a postások szeptember 1-től kézbesítik a 30 ezer forintos élelmiszerutalványokat az időseknek és fogyatékossággal élőknek. A támogatás december 31-ig használható fel, hogy enyhítse a drágulás terheit. Büszkék vagyunk a magyar kormány patrióta lépésére, amely szembeszáll Brüsszel és az áruházláncok nyomásával!
Legfrissebb információk szerint 17 halálos áldozata volt a balesetnek, a sérültek száma pedig meghaladja a 20 főt is. A portugál kormány nemzeti gyásznapot rendelt el, a hatóságok vizsgálják a baleset okait.
A háború árnyékában sorra születnek a döntések a fegyverbeszerzésekről és az új hadiipari beruházásokról. Az orosz-ukrán konfliktus alapjaiban rajzolta át a kontinens védelmi térképét. Az unió és a nemzeti kormányok már nem csupán diplomáciai szinten, hanem hadiipar megerősítésével és korszerű fegyverek vásárlásával reagál a kialakult helyzetre.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Döbbenetes fordulat a Kína-EU kereskedelmi háborúban! Peking nem tűri tovább az uniós elektromosautó-vámokat, és kíméletlen ellenlépéssel sújtja az európai sertéshús-exportot. Több mint 2 milliárd dollárnyi piac forog kockán, a spanyol, holland és dán termelők padlóra kerülhetnek. Van kiút a válságból, vagy Dél-Amerika és Oroszország zsebeli be a profitot? Olvass tovább, hogy megtudd, mi vár az európai gazdákra!