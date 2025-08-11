Keresés

Gazdaság

A kormány új lendületbe hozza a Magyar Halgazdálkodási Operatív Programot

2025. augusztus 11., hétfő 13:30 | MTI
Nagy István Agrárminisztérium akvakultúra Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz

A hazai akvakultúra kulcsszerepet játszik a horgászvizek egészséges és minőségi hal utánpótlásában, ezért a kormány a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz (MAHOP Plusz) keretében 2027-ig több mint 20 milliárd forint forrást biztosít a szektor számára - mondta Nagy István agrárminiszter sajtótájékoztatón hétfőn Budapesten.

  • A kormány új lendületbe hozza a Magyar Halgazdálkodási Operatív Programot

A Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) éves közfeladat-ellátási beszámolójának bemutatásán a tárcavezető elmondta: a pályázatokon keresztül a MOHOSZ 100 százalékos intenzitással részesülhet támogatásban olyan feladatok elvégzéséhez, mint az őshonos halállományok élőhelyének, ívóhelyének fejlesztése, létrehozása és helyreállítása, vagy az idegenhonos halfajok visszaszorítása.

Tájékoztatása szerint a nyilvántartott 160 ezer hektár halgazdálkodási vízterületen, továbbá a 26 ezer hektárnyi halastóban tavaly összesen 4879 tonna halat fogtak, ebből a horgászfogás 4614 tonnát tett ki, ami 2,8 százalékos növekedés az előző évhez képest. Tavaly a telepítések mennyisége elérte a 4071 tonnát, a kihelyezett halak összértéke pedig 6,7 milliárd forint volt.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

Kapcsolódó tartalmak

