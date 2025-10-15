Keresés

Gazdaság

A kormány ragaszkodik Magyarország biztonságos energiaellátásához

2025. október 15., szerda 15:34 | Hír TV

Erről beszélt Moszkvában a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hangsúlyozta, az energiaellátás szuverenitási kérdés, ebben pedig a magyar kormány nem kockáztat.

  • A kormány ragaszkodik Magyarország biztonságos energiaellátásához

Magyar Péter elvesztette a türelmét

Ez az esküvői fotó buktathatja le a Gyurcsány-Dobrev párt, hogy érintettek egy pedofil bűncselekmény sorozatban?

Egy 17 éves lányt kényszerítettek prostitúcióra: kőkemény ítélet született

