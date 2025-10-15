A kormány ragaszkodik Magyarország biztonságos energiaellátásához

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Tim Cook, az Apple vezérigazgatója a kínai ipari és informatikai miniszterrel tartott pekingi megbeszélésén jelezte, bővítenék gyártási beruházásaikat az országban - közölte szerdán a kínai minisztérium.
A gáztárolókban másfél évnyi lakossági fogyasztásra elegendő készlet van, a hosszú távú szerződések, a folyamatos import és a növekvő hazai kitermelés pedig garantálja a biztonságos energiaellátást – írta a fűtési szezon kezdetén az energiaügyi miniszterhelyettes.