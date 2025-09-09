Keresés

2025. 09. 09. Kedd
Gazdaság

A kormány november 30-ig meghosszabbította az árréscsökkentést

2025. szeptember 09., kedd 09:25 | MTI
áremelések Nemzetgazdasági Minisztérium árréscsökkentés élelmiszer-utalványok

Meghosszabbítottuk az árréscsökkentést, az élelmiszer-utalványok kézbesítése folyamatos, a kormány tovább küzd az indokolatlan áremelésekkel szemben - hívta fel a figyelmet keddi közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

  • A kormány november 30-ig meghosszabbította az árréscsökkentést

A kormány számára a magyar emberek, kiemelten a családok és a nyugdíjasok védelme az első, ezért határozottan fellép az indokolatlan áremelésekkel szemben. Ennek érdekében a kormány november 30-ig meghosszabbította az árréscsökkentést, valamint önkéntes árkorlátozást harcolt ki a bankok, a biztosítótársaságok és a telekommunikációs cégek esetében, amelyhez július 1-jétől a gyógyszeripari szereplők is csatlakoztak - idézte fel a minisztérium.

Az árcsökkentő intézkedések mellett a kormány kiemelten támogatja a nyugdíjasokat is, számukra szeptember 2-ától megkezdődött a 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalványok kézbesítése - emlékeztettek.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján 2025 augusztusában az infláció mértéke az előző év azonos időszakához képest 4,3 százalék volt, az előző hónaphoz képest pedig nem változtak az árak. Az élelmiszerinfláció mértéke éves alapon 5,9 százalékot tett ki, míg júliushoz képest nem történt emelkedés. Ezen belül vizsgálva, a hidegélelmiszerek esetében, azaz a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva éves alapon 4,7 százalékkal emelkedtek, az előző hónaphoz képest pedig 0,1 százalékkal mérséklődtek az árak.

A kormány tovább harcol az indokolatlan áremelésekkel szemben, ezért a magyar családok és a nyugdíjasok védelme érdekében november 30-ig meghosszabbította az árréscsökkentést. Az árréscsökkentés érdemben csökkenti az árakat, a drogériákban átlagosan 26,5 százalékkal, az élelmiszerüzletekben 20 százalékkal lettek olcsóbbak a termékek. A kormány minden ágazatban fellép az indokolatlan áremelésekkel szemben, ezért önkéntes árkorlátozást harcolt ki a bankok, a biztosítótársaságok és a telekommunikációs cégek esetében is, ehhez július 1-től a gyógyszeripari szereplők is csatlakoztak. Az árcsökkentés intézkedések összességében mintegy 1,6 százalékponttal mérsékelték az inflációt 2025 augusztusában.

Az árcsökkentő intézkedések mellett a kormány kiemelten támogatja a nyugdíjasokat is, számukra szeptember 2-ától megkezdődött a 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalványok kézbesítése. Az intézkedés 2-2,5 millió nyugdíjasnak nyújt érdemi anyagi segítséget, összesen 83 milliárd forint értékben - közölte az NGM.

Forrás: MTI

Fotó: képernyőfotó

Stagnál az infláció Magyarországon

 Az elemzői várakozásoknak megfelelően augusztusban a fogyasztói árak átlagosan 4,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat, júliushoz viszonyítva pedig stagnáltak.

