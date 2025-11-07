Keresés

A kormány ismét belenyúl az árakba – ezekkel bővül az olcsóbb élelmiszerek köre

2025. november 07., péntek 10:24 | MTI
A kormány kiegészíti az árréscsökkentéssel érintett áruk listáját, ezzel még több élelmiszer lesz olcsóbb - mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára a Facebook-oldalán péntek reggel közzétett videóban.

Zsigó Róbert közlése szerint december elsejétől a marha-fehérpecsenye, a marhafelsál, a sertésmájas, a sertésmájkrém, a félkemény sajt, a sajtkrém, a kenhető sajt mellett a zöldségek és gyümölcsök közül az alma, a körte, a szilva, a szőlő, a paradicsom, a fejes káposzta, a vöröshagyma és a zöldpaprika lesz olcsóbb. A kisgyermekesek pedig a bébiételt tudják majd olcsóban megvásárolni - tette hozzá.

Mint mondta, lesz olyan termék, amelynek akár 40 százalékkal csökkenhet az ára, hiszen jelenleg 90 százalékos árréssel értékesítik, ami a politikus szerint elfogadhatatlan. "Ha a kormány intézkedése kell ahhoz, hogy az áremelők ne zsigereljék ki az embereket, akkor legyen így" - jegyezte meg.

Hozzátette: az árréscsökkentés február 28-ig érvényben marad.

