A kormány egy 11 pontos akciótervet fogadott el a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával + videó
2025. november 18., kedd 17:40
| Hír TV
Többek között bevezetik az alanyi áfamentesség értékhatárának lépcsőzetességét. Emelik az átalány adózók általános költséghányadát.
Kiszélesítik a kisvállalati adóra jogosultak körét. Illetve megemelik a kiskereskedelmi adó sávjait. A társasági adóelőleg értékhatárát pedig 5-ről 20 millió forintra emelik.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte: a tárca még az ünnepek előtt egyszeri, legfeljebb nettó 120 ezer forint értékű SZÉP-kártya-juttatást biztosít mindazoknak, akiknek szolgálati vagy honvédelmi alkalmazotti munkaviszonya ez év augusztus 1-jén fennállt, és 2025. november 18-án, a rendelet hatálybalépésekor is fennáll.
Ha a vásárlók azt látják, hogy új lakást már ugyanannyiért kaphatnak, mint egy panellakást, akkor az elmozdíthatja a keresletet a modernebb ingatlanok irányába, és lépéskényszerbe hozhatja az eladókat is – emelte ki az ingatlan.com.