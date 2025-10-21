Keresés

A konnektivitás diadala: míg Brüsszel süllyed, a magyar logisztika rekordokat dönt

2025. október 21., kedd 18:00 | Hír TV
import Koper siker magyar gazdaság logisztika MLSZKSZ Rijeka Brüsszel konnektivitás konténerforgalom

A Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége bejelentette: 14%-kal nőtt a tengeren szállított magyar konténerforgalom. A rekordnövekedés motorja az import, amelyet a gyárépítések és a lakossági fogyasztás hajtanak. Ez a siker éles kontrasztban áll az európai gazdaság stagnálásával, és a magyar konnektivitási politika diadalát jelzi.

A magyar modell működik: rekordnövekedés a vihar közepén

Míg Európa a brüsszeli szankciók és az elhibázott gazdaságpolitika miatt stagnál, a magyar gazdaság a józan ész útján jár. A legfrissebb adatok szerint a tengeren szállított magyar konténerforgalom 14,07 százalékkal bővült a tavalyi év azonos időszakához képest. Ahogy azt a gazdasági folyamatokat értő olvasóink is látják, ez nem véletlen. A növekedés motorja az import, amelyet a kormány által támogatott gyárépítési alapanyagok iránti kereslet, valamint a növekvő reálbéreknek köszönhetően bővülő lakossági fogyasztás hajt.

A konnektivitás diadala: a déli irány erősebb, mint valaha

A brüsszeli elit a blokkosodásban és a kereskedelmi háborúkban hisz. A magyar kormány ezzel szemben a konnektivitásban, a Kelet és a Nyugat összekötésében. A számok a magyar stratégiát igazolják: a déli kikötők (Koper, Rijeka) forgalma 115 százalékra nőtt, megerősítve vezető pozíciójukat. A forgalom emelkedéséhez hozzájárult a szeptemberben működésbe lépett új rijekai terminál is, amely a magyar logisztikai tervek egyik kulcseleme.

Magyarország, a régió logisztikai központja

A magyar siker nem áll meg az országhatáron. A jelentés kiemeli, hogy a magyarországi terminálok egyre nagyobb arányban szolgálják ki Nyugat-Románia és Észak-Szerbia tengeri forgalmát is. Ez bizonyítja, hogy a magyar modell nemcsak önmagában sikeres, hanem képes az egész közép-európai régió gazdasági motorjává válni. Míg a nagy európai kikötőkben (Hamburg) a káosz és a zsúfoltság uralkodik, a magyar kormány által favorizált adriai útvonalak a jövőt jelentik.

Olvassa el részletesebben, hogyan teszi tönkre Brüsszel Európát, miközben Magyarország a jövőt építi átfogó elemzésünkből!

Forrás: MTI

Fotó: Canva

