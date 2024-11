A klasszikus német autómárka friss modelljének első darabja készült el Magyarországon

A tesztgyártás során végrehajtott műveletek ugyanolyan összetettek, mint a tényleges sorozatgyártás esetében. Az alkatrészek korlátozott száma ellenére is a megfelelő logisztikai folyamatok keretében kell azokat rendelkezésre bocsátani. Ebben a fázisban az új munkatársak is intenzív képzésben részesülnek a berendezésekkel és a gépekkel kapcsolatban. A termelés összes részlegének szoros együttműködése biztosítja, hogy a sorozatgyártás sikeres megkezdésekor minden folyamat zökkenőmentesen illeszkedjen egymáshoz – írják.

