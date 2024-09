A kínaiak a vészharang kongatás ellenére növelték az elektromos autók eladásainak számát

Az eladások augusztusi megugrása nemcsak az elektromos autók iránti globális kereslet fellendülését jelzi, hanem azt is, hogy a kínai járműgyártóknak még a magas, nyugati vámok mellett is megérheti az export. Az összes közül a BYD elektromos személyautóiból értékesítettek a legtöbbet, 30 százalékkal többet, mint egy éve. A 373 ezer darab jármű rekord a márka havi eladásaiban, ez pedig már csak azért is jó hír hazánkra nézve, mert a BYD Szegeden építi meg első európai üzemét.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.