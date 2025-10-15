A kézzelfogható jövő: Míg Brüsszel vitázik, Magyarországon ezer új magyar busz gördül az utakra

Megosztás itt:

Történelmi léptékű fejlesztés kezdődött a magyar közösségi közlekedésben: megkezdődött annak az ezer darab új, magyar gyártású Credobusnak az átvétele, amely 2027-ig teljesen megújítja a Volán-flottát. A kormány a magyar emberek kényelmét és a hazai ipart támogatja, miközben Közép-Európa legmodernebb buszflottája jön létre.

A történelmi fejlesztés: Európa legkorszerűbb flottája születik

Új szakaszába lépett a hazai közösségi közlekedés egyik legnagyobb fejlesztése. A Lázár János által bejelentett tízpontos vállalás részeként a kormány 75 milliárd forintos program keretében ezer darab új, magyar gyártású autóbusszal modernizálja a Volán-flottát. A program már javában zajlik: idén már 131 új busz forgalomba állt, és az év végéig ez a szám 400-ra emelkedik. 2027-re pedig a teljes, ezres flotta megérkezik, amivel a Volánbusz Közép-Európa legfiatalabb és legkorszerűbb közúti közszolgáltatójává válik.

A "magyar út" a gyakorlatban: Hazai gyártás, hazai munkahelyek

Ahogy azt a hazai ipar fontosságát értő olvasóink is tudják, ez a fejlesztés sokkal többről szól, mint egyszerű buszcseréről. A kormány döntésének köszönhetően a járművek túlnyomó részét, a Credobus Econell 12 Next modelleket, Magyarországon gyártják. Ez a döntés nemcsak a magyar ipart és a magyar munkahelyeket erősíti, hanem egyértelműen bizonyítja a magyar modell sikerét: a nemzeti érdeket és a hazai gazdaság szereplőit helyezi előtérbe a globális nagyvállalatokkal szemben.

A kézzelfogható eredmény: Mit jelent ez a magyar embereknek?

A legfontosabb azonban az, hogy ez a fejlesztés közvetlenül a magyar emberek mindennapjait teszi jobbá. A régi, lerobbant buszok helyett országszerte modern, kényelmes és biztonságos járművek állnak szolgálatba. Az új buszok mindegyike:

Klímás, így a nyári hőségben és a téli hidegben is komfortos az utazás.

Akadálymentesített, segítve az idősek és a mozgáskorlátozottak közlekedését.

Modern felszereltségű, fedélzeti wifivel és USB-töltőkkel. A fejlesztés eredményeként 2027-re a flotta átlagéletkora 9,5 évre csökken. A kormány ezzel is bizonyítja, hogy a magyar emberek türelmét és bizalmát kézzelfogható, az életminőséget javító fejlesztésekkel hálálja meg.

