A kettős mérce csúcsa – Nyugat-Európa csúcssebességre kapcsolt az orosz földgáz beszerzésében

2025. november 04., kedd 08:41 | Világgazdaság
Nyugat-Európa kettős mérce beszerzés orosz energiahordozók

Európai nemzetek, köztük Franciaország is, Ukrajna legmegingathatatlanabb támogatói közé tartozik az Oroszország elleni harcban, ugyanakkor több nyugat-európai állam az idén kiugró mértékben fokozta az orosz energiaimportot is, amely milliárdokat pumpál Moszkva háborús gazdaságába – számolt be a Reuters.

A hirado.hu-ra hivatkozva a Világgazdaság felhívta rá a figyelmet, hogy jelentős mértékben nőtt az orosz földgázbehozatal Franciaországban és Hollandiában is, ami egy ellentmondásos politika, hiszen miközben az Európai Unió katonai és humanitárius segélyt nyújt Kijevnek, addig kereskedelmi kifizetéseivel finanszírozza a Kreml háborús költsségeit. 

Az EU 27 tagállama közül hét növelte importjának értékét az előző évhez képest, köztük van öt olyan ország, amely jelentősen támogatja Ukrajnát a háborúban.

Franciaország például 40%-os növekedést regisztrált, és 2,2 milliárd euró értékben vásárolt orosz energiát, míg Hollandia importja 72%-kal 498 millió euróra ugrott 

– derül ki a Reuters által szemlézett finn CREA kutatóintézet adataiból.

A Világgazdaság rámutat, míg Szlovákiát és Magyarországot gyakran érik az unión belül támadások az orosz energiahordozók vásárlásáért, ritkán éri kritika azokat az Ukrajnát hangosan támogató szereplőket, akikről most kiderült, hogy csúcssebességre kapcsoltak az orosz földgáz beszerzésében.

A francia kormány azzal védekezik, hogy az LNG- (cseppfolyósított földgáz) szállítmányokat más országoknak, például Németországnak továbbítják.

 

