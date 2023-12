A kereskedelmi hajók elleni támadások ellátási zavarokat okozhatnak + videó

Varga Mihály: egy hét alatt két kedvező hitelminősítői döntés is született Magyarországról + videó

Egy hét alatt két kedvező hitelminősítői döntés is született Magyarországról, a Standard and Poor's után a Fitch Ratings is megerősítette hazánk besorolását, a háborús válság ellenére is befektetésre ajánlja Magyarországot - közölte a pénzügyminiszter a Facebook-oldalára pénteken este feltöltött videóban.