A kérdés, amitől retteg a baloldal: Ha a kormány lop, honnan jönnek a tízmilliárdos gyárak?

Megosztás itt:

Újabb tízmilliárdos, csúcstechnológiás és zöld beruházás érkezik Magyarországra: a svéd Nolato Mosonmagyaróváron épít gyárat. A bejelentés egy egyszerű, de annál kínosabb kérdést vet fel a baloldal számára: ha a kormány valóban "lop", ahogy azt állítják, akkor miből valósulnak meg ezek a gigantikus fejlesztések?

Először a tények: A magyar gazdaság dimenzióváltása a gyakorlatban

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be Mosonmagyaróváron: a svéd Nolato cég egy 28 milliárd forintos projekt keretében olyan csúcstechnológiás üzemet hoz létre, amilyen eddig nem volt Magyarországon. A kormány 4 milliárdos támogatásával megvalósuló, szinte kizárólag napenergiával működő gyár 800 embernek ad biztos munkát. Ez a hír önmagában is fantasztikus, de a valódi jelentősége a mögöttes tartalom. A miniszter szerint ez a beruházás a magyar gazdaság "dimenzióváltását" szolgálja: a magasabb hozzáadott érték, a kutatás-fejlesztés és az innováció felé mozdít el minket. Ez nem elmélet, hanem kézzelfogható valóság.

Most pedig a logika: Egy egyszerű kérdés, amitől lefagy a baloldali panelgyár

És itt érdemes megállnunk egy pillanatra, ahogy azt a józanul gondolkodó olvasóink is bizonyára megteszik. A baloldal évek óta egyetlen, unalomig ismételt panelt szajkózza: a kormány "lop". Naponta halljuk, hogy "ellopják az országot". Tegyük fel a kérdést, ha ez igaz lenne, akkor hogyan lehetséges az, hogy egy 28 milliárdos gyár épül egy magyar kisvárosban?

Az elmúlt tíz évben csak Győr-Moson-Sopron vármegyében 121 nagyberuházás valósult meg a kormány támogatásával, 770 milliárd forint értékben.

A kormány Európa legnagyobb adócsökkentését hajtja végre, miközben a bérek folyamatosan emelkednek.

Újabb és újabb családtámogatásokat, kedvezményes hiteleket indítanak el a magyar családoknak és vállalkozásoknak?

A következtetés, amit Te is levonhatsz

A logika egyszerű és kikezdhetetlen. Vagy a baloldalnak van igaza, és a pénz eltűnik – de akkor nincsenek új gyárak, fejlesztések, béremelések és támogatások. Vagy a tényeknek van igazuk, és az ország épül-szépül – de akkor a baloldal állításai hazugságok. A kettő együtt nem megy. A magyar emberek pedig nem a hangzatos, üres vádaskodásból, hanem a saját pénztárcájukból, a saját városuk fejlődéséből és a saját szemükből tudják, mi az igazság.

Ön szerint miből épülnek új gyárak, ha a baloldal szerint a kormány "ellopja a pénzt"? Gondolkodjunk együtt a tények alapján!

Forrás: MTI

Fotó: Kerekes István