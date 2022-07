Megosztás itt:

Jábor András napirend előtti felszólalásában arról beszélt, hogy bár gazdasági válság van, az nem a háborúval kezdődött és nem is azzal fog befejeződni.

A Párbeszéd képviselője szerint a kérdés az, miért egyedüliként minket érint a régióban ez a gazdasági válság úgy, hogy egyik napról a másikra brutális megszorító intézkedéseket kell bevezetni. Jámbor úgy vélte: ennek oka többek között, hogy a kormány nem csökkentette az orosz energiafüggőséget, leértékelte a forintot és osztogatásba kezdett a választások előtt.– Fizessenek a gazdagok, jöjjön a globális minimumadó! Emeljék meg a nagy cégek társasági adóját, és szedjék be! Jöhet a milliárdosadó és az oligarchaadó! – mondta Jámbor András.

Válaszában Dömötör Csaba hangsúlyozta: a baloldal sokadjára próbálkozik azzal, hogy úgy állítsa be a mostani helyzetet, mintha csak Magyarország nézne szembe gazdasági nehézségekkel, miközben teljesen nyilvánvaló, hogy ezeket a háború, az ezzel kéz a kézben járó energaiár-növekedés és a rendkívül elhibázott brüsszeli szankciós politika okozza.– Vannak olyan országok, ahol több mint 20 százalékos az infláció. Nem mi, hanem az Eurostat mondja, hogy az energiaáremelkedés több mint 40 százalékos Európában. Németországban csak idén a gázszolgáltatók 75 százalékkal emelték az áraikat, és nyíltan arról beszélnek, hogy ősszel a további emelkedések akár egyhavi kiadását is kitehetik egy német családnak – mondta az államtitkár.

Kitért arra is, hogy a most az adók miatt aggódó baloldali pártok 3240 milliárd forint értékben nyújtottak be adóemelési javaslatokat a jövő évi költségvetéshez. Az adóemelés feketeöves mesterei emelnék a személyi jövedelem- és a társasági adót, lenne dugódíj, karbonadó, Karácsony Gergely pedig örökösödési adót vezetne be – fogalmazott Dömötör Csaba. Hangsúlyozta: a katához hasonló kedvezményes adónem a baloldali kormányzás alatt nem volt, azt a mostani kormánypártok vezették be úgy, hogy a baloldali pártok nem szavazták meg. Rámutatott arra is: a baloldali politikusok most azt hazudják a tüntetőknek, hogy azért nem szavazták meg a katát, mert egy salátatörvényben volt, noha az önálló előterjesztésként került a parlament elé.

– Arra kérem önöket, hogy ha már nekünk itt hazudnak az Országgyűlésben, akkor legalább a saját támogatóikkal ne tegyék ezt, sem a kata, sem a rezsi, sem másmilyen ügyekben – mondta Dömötör Csaba.

Hozzátette: Magyarország szabad ország, mindenki elmondhatja a véleményét, ugyanakkor ma senkinek nem kell attól tartania, hogy ezért kilövik a szemét, mint az történt 2006-ban.