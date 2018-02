5:50 - REGGELI JÁRAT. MÛSORVEZETÕ: LAMPÉ ÁGNES 6.30 - VÉSZHELYZET A SÁTORALJAÚJHELYI KÓRHÁZBAN. VENDÉG: LUKÁCS LÁSZLÓ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, JOBBIK 6.40 - KÉTHARMADDAL VERHETÕ A FIDESZ. VENDÉG: SZIGETVÁRI VIKTOR VÁLASZTMÁNYI ELNÖK, EGYÜTT 7.40 - MÉLYREPÜLÉSBEN AZ ADDIKTOLÓGIA. VENDÉG: SZEMELYÁCZ JÁNOS PSZICHIÁTER, ADDIKTOLÓGUS 8:30 - A PERONON: HADHÁZY ÁKOS AZ LMP TÁRSELNÖKE. KECSKEMÉT MEGTAGADTA, HOGY KIADJA AZ ELIOS-PAPÍROKAT AZ ÖSSZELLENZÉKI VIZSGÁLÓBIZOTTSÁGNAK - 444. MSZP: AZ ADATVÉDELMI BIZTOSHOZ FORDULNAK AZ ELLENZÉKI KÉPVISELÕK, A VISSZATARTOTT KECSKEMÉTI OLAF-JELENTÉS MIATT EGYENESEN. NÉMET LAP: HÓDMEZÕVÁSÁRHELY AZ A VÁROS, AHOL AZ ELSÕ REPEDÉSEK MEGJELENTEK AZ ORBÁNI HATALOM ÓRIÁSI ÉPÜLETÉN. SZOROS EGYÜTTMÛKÖDÉSBEN ÁLLAPODOTT MEG BOTKA LÁSZLÓ ÉS HÓDMEZÕVÁSÁRHELY VASÁRNAP MEGVÁLASZTOTT FÜGGETLEN POLGÁRMESTERE, MÁRKI-ZAY PÉTER. HA A JOBBIK NYERI A VÁLASZTÁST, MAGYARORSZÁG CSATLAKOZIK A MACRON ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT UNIÓS KONZULTÁCIÓHOZ. ÚJRA ELUTASÍTOTTA A FIDESZ A KISGYERMEKES CSALÁDOK KILAKOLTATÁSÁNAK TILALMÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYJAVASLATOT. KISPEST SZOCIALISTA POLGÁRMESTERE FIGYELMEZTETTE A PLAKÁTCÉGEKET, HOGY A KERÜLETBEN JOGSÉRTÕ GYÛLÖLETKELTÕ PLAKÁTOKAT KIHELYEZNI 444. ÚJABB ZSÍROS ÁLLAMI MEGBÍZÁS: 10,6 MILLIÁRD FORINTÉRT CSATORNÁZHAT HEVESBEN, NÓGRÁDBAN ÉS PEST MEGYÉBEN MÉSZÁROS LÕRINC. KARÁCSONY: MÁRCIUS 15-IG MEGÁLLAPODNA AZ LMP-VEL ÉS A BALOLDALI PÁRTOKKAL AZ MSZP-PÁRBESZÉD SZÖVETSÉG A VÁLASZTÁSI EGYÜTTMÛKÖDÉSRÕL. SZÉL BERNADETT: ORBÁN VIKTOR SORSKÖZÖSSÉGBE TERELTE A JOBBIKOT, AZ MSZP-T ÉS AZ LMP-T EGYENESEN. MTA: ÁT KELL ALAKÍTANI A KÖZOKTATÁST, MERT A RENDSZER CSAK AZONNAL „HADRA FOGHATӔ MUNKAVÁLLALÓKAT KÉPEZ HRPORTAL.HU. MEGKEZDHETI A ROSZATOM A PAKS II. FEJLESZTÉSI TERÜLETÉHEZ TARTOZÓ LÉTESÍTMÉNYEK ÉPÍTÉSÉT NRGREPORT.COM. ISMERETLENEK FELGYÚJTOTTÁK A KÁRPÁTALJAI MAGYAR KULTURÁLIS SZÖVETSÉG KÖZPONTI IRODÁJÁT UNGVÁR BELVÁROSÁBAN. NEM TÁMOGATJA A ROMÁN LEGFELSÕBB BÍRÓI TANÁCS A KORRUPCIÓELLENES FÕÜGYÉSZ LEVÁLTÁSÁT, AMIT AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTER KEZDEMÉNYEZETT. TERRORISTA PROPAGANDÁÉRT HÁROM ÉV LETÖLTENDÕ BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLT EGY ROMÁN ÁLLAMPOLGÁRT A ROMÁN BÍRÓSÁG. A NÉMET NAGYVÁROSOK UTÁN RÓMA BELVÁROSÁBÓL IS KITILTHATJÁK A DÍZELAUTÓKAT KITEKINTO.HU. TÖRTÉNELMI SZÜKSÉGSZERÛSÉGNEK TARTJA A MENEKÜLT- ÉS BEVÁNDORLÁSI HELYZET GLOBÁLIS KEZELÉSÉT AZ UNIÓS MIGRÁCIÓÜGYI BIZTOS. ENSZ-JELENTÉS: ÉSZAK-KOREA VEGYI FEGYVEREK GYÁRTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ALAPANYAGOKAT SZÁLLÍTOTT A SZÍRIAI KORMÁNYNAK MAGYAR NEMZET. EURÓPAI BIZOTTSÁG FÕTÁRGYALÓJA: ÁTMENETI EGYEZMÉNY NÉLKÜL MARADHATNAK A BRITEK, HA NEM HALADNAK GYORSABBAN A TÁRGYALÁSOK. EURÓPAI KÖZPONTI BANK: FELSZÁMOLJÁK A PÉNZMOSÁSI ÜGYBE KEVEREDETT HARMADIK LEGNAGYOBB LETT BANKOT. DÉL-KOREÁBAN AZ ÜGYÉSZEK 30 ÉVI BÖRTÖNBÜNTETÉST KÉRNEK A POSZTJÁRÓL ELTÁVOLÍTOTT ÁLLAMFÕRE. LETARTÓZTATTÁK A TAJVANI FÖLDRENGÉSBEN MEGDÕLT EMELETES HÁZAT ÉPÍTÕ CÉG VEZETÕJÉT GONDATLANSÁGBÓL ELKÖVETETT EMBERÖLÉS VÁDJÁVAL. ELÕBB ÁTVÁGTA A SAJÁT APJA TORKÁT, MAJD RAGASZTÓVAL KENTE BE A SEBÉT EGY INDIAI FÉRFI BLIKK.HU. TÖBB NYUGATI MEGYÉBEN MÁSODFOKÚ FIGYELMEZTETÉS VAN ÉRVÉNYBEN A HÓFÚVÁS MIATT. KEDD ESTIG CSAKNEM SZÁZ BALESET TÖRTÉNT A KÖZUTAKON A HAVAZÁS MIATT. KÉT SZÍNHÁZBAN IS KAP RENDEZÕI MUNKÁT A KORÁBBAN SZEXUÁLIS ZAKLATÁSSAL VÁDOLT MARTON LÁSZLÓ. ILLEGÁLIS SZARVASMARHAVÁGÁST LEPLEZETT LE A NÉBIH EGY HÚSÜZEM ELLENÕRZÉSEKOR A HEVES MEGYEI BOLDOGON. SZEMÉREM ELLENI ERÕSZAK MIATT ÍTÉLTE 13, ILLETVE 10 ÉV FEGYHÁZBÜNTETÉSRE A PÉCSI ITÉLÕTÁBLA AZT A HÁZASPÁRT, AMELY 6 GYERMEKÉT VERTE ÉS ÉHEZTETTE.