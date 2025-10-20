A héten ismét olcsóbbá válik a tankolás

Megosztás itt:

A cikk a Világgazdaság honlapján is elérhető.

Jó hírt kaptak a magyarországi autósok a rövid munkahét elején. Október 21-én, kedden a gázolaj beszerzési ára további 2 forinttal csökken literenként. A benzin nagykereskedelmi ára holnap nem változik – adta hírül a Holtankoljak.hu üzemanyagár-figyelő portál. A folyamatos árcsökkenéseket követően a hétfőn az alábbi átlagárakon tankolhatunk a magyarországi benzinkutakon: 95-ös benzin: 577 forint/liter, gázolaj: 582 forint/liter. Ha a 2 forintos csökkenés realizálódik, akkor a dízel ára literenként 580 forintra csökken.

A budapesti békecsúcs hírét a piacok kifejezetten pozitívan fogadták, a forint erősödött a dollárral és az euróval szemben, miközben az olajár folytatta korábbi esését. Mindez egyet jelent azzal, hogy minden adott ahhoz, hogy a következő hetekben tovább csökkenjenek a hazai üzemanyagárak. A budapesti Trump–Putyin-békecsúcs hatását a magyarok is megérezhetik. A szakértők szerint amennyiben nem történik érdemi korrekció sem a forint, sem az olaj árfolyamában a következő hetekben, akkor minden adott ahhoz, hogy masszív áresés jöjjön a hazai benzinkutakon. A magyarok tehát a zsebükben is érezhetik a béke közelségének hatását.

Fotó: Shutterstock