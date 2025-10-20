Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 20. Hétfő Vendel napja
Jelenleg a TV-ben:

Bayer show

Következik:

Híradó 12:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Gazdaság

A héten ismét olcsóbbá válik a tankolás

2025. október 20., hétfő 10:15 | Világgazdaság
gázolaj dízel üzemanyagár csökkenés

Az üzemanyagtípusok közül a gázolaj ára várhatóan 2 forinttal mérséklődik keddtől.

  • A héten ismét olcsóbbá válik a tankolás

A cikk a Világgazdaság honlapján is elérhető.

Jó hírt kaptak a magyarországi autósok a rövid munkahét elején. Október 21-én, kedden a gázolaj beszerzési ára további 2 forinttal csökken literenként. A benzin nagykereskedelmi ára holnap nem változik – adta hírül a Holtankoljak.hu üzemanyagár-figyelő portál. A folyamatos árcsökkenéseket követően a hétfőn az alábbi átlagárakon tankolhatunk a magyarországi benzinkutakon: 95-ös benzin: 577 forint/liter, gázolaj: 582 forint/liter. Ha a 2 forintos csökkenés realizálódik, akkor a dízel ára literenként 580 forintra csökken.

A budapesti békecsúcs hírét a piacok kifejezetten pozitívan fogadták, a forint erősödött a dollárral és az euróval szemben, miközben az olajár folytatta korábbi esését. Mindez egyet jelent azzal, hogy minden adott ahhoz, hogy a következő hetekben tovább csökkenjenek a hazai üzemanyagárak. A budapesti Trump–Putyin-békecsúcs hatását a magyarok is megérezhetik. A szakértők szerint amennyiben nem történik érdemi korrekció sem a forint, sem az olaj árfolyamában a következő hetekben, akkor minden adott ahhoz, hogy masszív áresés jöjjön a hazai benzinkutakon. A magyarok tehát a zsebükben is érezhetik a béke közelségének hatását.

Fotó: Shutterstock

 

 

További híreink

Figyelem! Nem lesz áram rengeteg magyar településen – mutatjuk, hogy hol és mikor

Paláver – Megdöbbentő fordulat: Zelenszkij Budapestre jönne + videó

Freddie: Más már rég elhagyott volna

Újabb merénylet Trump ellen?

Megszólalt a derbin kiállított Gróf Dávid, ezt gondolja a tettéről

A magyar válogatott remek hírt kapott a FIFA-tól, miközben az írek és az örmények a fejüket foghatják

A békecsúcs bejelentése óta egyetlen kérdés maradt a fanyalgók kezében – íme, Orbán Viktor válasza

Döbbenet: 38 évesen sztrókot kapott a Real Madrid korábbi sztárfocistája

Hatalmas a csalódottság Ukrajnában, mivel elbuktak Zelenszkij Tomahawk-reményei + videó

További híreink

Nyugdíjasok, figyelem – az élelmiszer-utalvánnyal kapcsolatban üzent az államtitkár

Tragédiába torkollott egy leszállás a hongkongi repülőtéren

Paláver – Megdöbbentő fordulat: Zelenszkij Budapestre jönne + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Itt a komoly diplomáciai fordulópont – Zelenszkij találkozna Putyinnal a magyar fővárosban
2
Hatalmas a csalódottság Ukrajnában, mivel elbuktak Zelenszkij Tomahawk-reményei + videó
3
A békecsúcs bejelentése óta egyetlen kérdés maradt a fanyalgók kezében – íme, Orbán Viktor válasza
4
Brüsszel háborús pszichózisban, de jön a budapesti Trump–Putyin-csúcs + videó
5
Szijjártó Péter: Ma durva nap lesz Luxembourgban
6
Roma közösség vonult utcára a gyerekházasságot tiltó javaslat ellen
7
Tragédiába torkollott egy leszállás a hongkongi repülőtéren
8
Csörte – A budapesti békecsúcs bejelentése nem jó hír Magyar Péternek + videó
9
Sajtóklub – Világraszóló diplomáciai siker, hogy Budapest ad otthont a békecsúcsnak + videó
10
Két tűz közé kerültek a dohányosok

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!