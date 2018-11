A határidő lejárt, a kormány nem változtatott, jöhet az eljárás

Az olasz kabinet tagjai október elején vitatták meg a 2019-es költségvetés részleteit. A jövő évi büdzsé tervezetét a római vezetés nem sokkal később be is mutatta az Európai Uniónak, ami elutasította azt. Brüsszel alapvető problémája, hogy az új olasz kabinet az elődjénél lényegesen magasabb költségvetési hiánycélt tűzött ki, ráadásul véget vetne a kiadások leszorítását célzó eddigi reformfolyamatnak is.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A római vezetés adót és nyugdíjkorhatárt csökkentene, miközben alapjövedelmet vezetne be a munkanélkülieknél.

Az EU három hetet adott Olaszországnak, hogy új költségvetési tervezettel álljon elő. A határidő kedden jár le, de az olasz kormány már korábban jelezte, hogy nagy változtatásokra nem hajlandó, így kötelezettségszegési eljárás indulhat Olaszország ellen.

„Most akkor szuverén állam vagyunk, vagy sem? Dönthetünk a saját sorsunkról? Igaz, hogy egy európai rendszer részei vagyunk, de pont ez a rendszer vezetett a mostani helyzetünkhöz. Akkor hát van jogunk megváltoztatni a dolgokat?” – méltatlankodott egy római férfi.

Az olasz lakosság egy része már el is kezdett készülni a nehéz időkre – legalábbis a Reuters riportja szerint. Egy kávézótulajdonos arról panaszkodott, hogy a költségvetés körüli bizonytalanság miatt a vendégeik már minden apró kiadást megfontolnak.

„Mielőtt az EU elutasította a költségvetést, meg mielőtt ez beszédtéma lett, a vendégeink gondtalanabbak voltak. A büdzsé elutasítása óta észrevettük, hogy a vendégek próbálnak, hogy is mondjam, pénzt spórolni, és egyesek elkezdtek óvatosabban állni még a kis kiadásokhoz is. Van olyan vendég, aki most a szokásos kettő helyett csak egy csésze kávét iszik” – nyilatkozta Davide Mannarino.

Olaszország helyzete azért aggasztja az európai vezetőket, mert az euróövezet harmadik legnagyobb gazdaságáról van szó – a második legnagyobb államadóssággal, a görögök után.