A hálátlanság politikája: Így büntetné Brüsszel azokat, akiknek a kenyerünket köszönhetjük

"Embertelen, tisztességtelen, igazságtalan és megalázó" – így jellemezte Nagy István agrárminiszter Brüsszel legújabb tervét, amely elvenné a nyugdíjba vonult gazdálkodók területalapú támogatását. A magyar kormány mindent megtesz, hogy megakadályozza a hálátlan és a magyar családokat sújtó brüsszeli diktátumot.

A brüsszeli "logika": aki egy életet ledolgozott, attól vegyünk el!

Képzeljük el a helyzetet. Egy magyar gazda egy életen át, hajnaltól napestig a földön dolgozott. Tűző napon, fagyban, esőben. Az ő munkája révén került kenyér az asztalunkra. Most, idős korára, a nehezen megszerzett földje után kap egy csekély területalapú támogatást, ami kiegészíti a szerény nyugdíját. És mit mond erre Brüsszel? Azt, hogy ez "nem helyes". Szerintük ezt a pénzt el kell venni tőle, hogy "helyet csináljanak a fiataloknak". Ahogy azt minden, a szülei és nagyszülei munkáját megbecsülő ember érzi, ez a gondolkodás nem csupán tiszteletlen, de mélységesen igazságtalan is. Brüsszel ezzel nem generációváltást segít, hanem generációs feszültséget szít: az időseket és a fiatalokat egymás ellen fordítja.

A magyar válasz: megbecsülés és támogatás a büntetés helyett

Szerencsére van más megoldás. A magyar kormány álláspontja világos: a nemzedékek közötti hidat nem lerombolni, hanem építeni kell. Míg Brüsszel elvenne, a magyar kormány ad. Ahelyett, hogy büntetnénk az idős gazdákat, a kormány egy 22 milliárd forintos programmal támogatja a gazdaságátadást. Ez a magyar modell: a leköszönő generáció méltó körülmények között, anyagi megbecsülés mellett adhatja át a stafétát és a tudását a fiataloknak. A program keretében a gazdálkodók akár 20 millió forintos támogatásra is pályázhatnak. Így mindenki jól jár: az idős gazda megkapja az őt megillető tiszteletet és biztonságot, a fiatal pedig lehetőséget és segítséget kap az induláshoz.

A harc folytatódik: a kormány a magyar gazdák oldalán

Nagy István agrárminiszter figyelmeztetett: bár a tervet 2032-ig kellene bevezetni, a tárgyalások már most zajlanak. A magyar kormány ezért már most a leghatározottabban tiltakozik, és minden létező fórumon harcolni fog ez ellen a gazdaellenes javaslat ellen. Az üzenet egyértelmű: a magyar gazdák – legyenek fiatalok vagy idősek – számíthatnak a nemzeti kormányra. Nem hagyjuk, hogy a brüsszeli bürokraták döntsenek azoknak a sorsáról, akiknek a mindennapi kenyerünket köszönhetjük.

