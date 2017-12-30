2017. december 30.,
szombat, Dávid napja

A hal, a sertéshús és az internet áfája is csökken

Hír TV

2017. december 30., szombat 08:56, frissítve: szombat 10:02

Több termék áfakulcsa is csökken januártól. A hal, a sertéshús áfakulcsa 27 százalékról 5 százalékra mérséklődik, amivel az agrártárca számításai szerint egy átlagos családnál legalább évi 35-40 ezer forinttal több pénz marad. 5 százalékos kulccsal adóznak majd a jelenlegi 18 helyett az éttermi szolgáltatások, valamint 5 százalékra csökkentik az internetszolgáltatás áfáját is.

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