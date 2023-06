A gyorsfagyasztott zöldségek és gyümölcsök piacán Karcag lesz Európa központja

Megosztás itt:

Futószalagon száguldanak a zöldségek Karcagon. Az Agrosprint Zrt. harmincöt országba exportálja gyorsfagyasztott zöldség- és gyümölcstermékeit, százszázalékban magyar alapanyagait pedig 250 hazai termelőtől szerzi be. A cég most szintet lépett.

– Tizenötféle zöldség és gyümölcs feldolgozására alkalmas automatizált technológiai vonalat fejlesztettünk 9500 négyzetméterű feldolgozóüzemünkben. Mindehhez 6000 négyzetméteren húszezer tonna mélyhűtő tárolókapacitás létrehozása párosult. Az új üzemünk infrastrukturális kiszolgálására megépítettük saját vízművünket, hűtéstechnológiai gépházunkat és a termékek főzését kiszolgáló kazánházunkat - ismertette Fülöp Gábor tulajdonos.

A beruházás összértéke meghaladja a 12 milliárd forintot, amelyet az állam Egyedi Kormánydöntés értelmében 4,8 milliárd forinttal támogat.

– A térségben a termelők számára éppúgy fontos, mint az itt dolgozók számára, és magyar terméket állít elő, sőt, juttat el a külpiacokra is. Az év agrárberuházása, élelmiszeripari beruházása, amely a legnagyobb a maga nemében – mondta Fazekas Sándor volt agrárminiszter.

– Magyarország élelmiszer-ellátása nem függhet a külpiacoktól, ezért a kormány célja, hogy támogassa az új élelmiszeripari gyártókapacitások létrehozását – hangsúlyozta az átadón a pénzügyminiszter. Varga Mihály emlékeztetett: a kabinet folytatja azt a gazdaságpolitikát, amely garantálja az ország biztonságát, megvédi a munkahelyeket és a nyugdíjak reálértékét is.

– Természetesen ennek együtt kell járnia egy folyamatos reálbér-növekedéssel is, hiszen az emberek akkor fogadnak el bármilyen gazdaságpolitikát, hogyha úgy érzik, hogy ez hozzájárul a közös, kollektív jóléthez. Tehát ezért tartom kifejezetten örömtelinek, hogy 2022-ben is a nehézségek ellenére is növekedtek, emelkedtek a reálbérek. És jó esély van arra, hogy ezt ebben az évben is megtegyük. Tehát a magyar kormány továbbra is növelni fogja a nyugdíjak vásárlóerejét és a rezsicsökkentést is fönn fogjuk tartani még akkor is, ha ezt Brüsszelből nem nézik jó szemmel – tette hozzá.

Az Agrosprint az elmúlt 20 év alatt Magyarországon a gyorsfagyasztott zöldséget és gyümölcsöt feldolgozó legnagyobb vállalatává nőtte ki magát. A most átadott új egységgel már több mint 400 embernek biztosít munkahelyet.