A GVH 150 millió forinttal járul hozzá a gazdaság újraindításához

A koronavírus-járvány elleni védekezés eredményes, sikeres volt, ezért lehet megszüntetni a rendkívüli jogrendet, az egészségügyben azonban fenn kell tartani a járványügyi készültséget - közölte Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely hozzátette: az egészségügyi járványügyi készültség azt jelenti, hogy a kórházak irányítási rendszere változatlan marad, a tisztifőorvos és a kormány pedig járványügyi intézkedésekhez elengedhetetlen jogosítványokat kap. 3816-ra nőtt hazánkban a beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 4 krónikus beteg. Ezzel 509 főre emelkedett az elhunytak száma, 1996-an pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 1311 főre csökkent. Az aktív fertőzöttek 42%-a, az elhunytak 60%-a, a gyógyultak 48 %-a budapesti. 404 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 24-en vannak lélegeztetőgépen. Magyarországon nem magas a koronavírus-fertőzés miatti halálozások száma a lakosságszámhoz képest – mondta Szlávik János, a Szent László Kórház infektológus főorvosa az operatív törzs tájékoztatóján. Operatív törzs: Péntektől be szabad menni a fővárosi éttermek belső tereibe, fogadhatnak vendégeket a budapesti szálláshelyek, és a sportrendezvények, valamint a nemzeti parkok szabadtéri bemutató létesítményei is látogathatók. A Trianon századik évfordulója alkalmából szervezett megemlékezések június 3-7. között szigorú szabályok mellett megtarthatók - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Példás összefogás a III. kerületi Kiscsillag étterem és a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület részéről: a járvány ideje alatt heti három alkalommal szállítanak ételt idős rászorulóknak – írja közösségi oldalán Varga Mihály pénzügyminiszter. A főváros a következő négy évben egy fillért sem hajlandó áldozni azon főutak rendbetételére, amelyek kormánypárti polgármesterek kerületében találhatók - tudta meg a Magyar Nemzet. Nem lehet tudni, hogy megvan-e a fővárosnál a Lánchíd felújítására elkülönített 17 milliárd forint - erről a Budapest fejlesztéséért felelős államtitkár beszélt Magyarország élőben című műsorunkban. Fürjes Balázs elmondta: a kormány biztosítja a Lánchíd felújítására megígért 6 milliárd forintot. Két hónap várakozás után sem kapta meg Budafok-Tétény kormánypárti Önkormányzata azokat a koronavírus-teszteket, amelyeket Karácsony Gergely ígért a fővárosi önkormányzatoknak - tudatta Karsay Ferenc, a XXII. kerület polgármestere a közösségi oldalán. A Fidesz-KDNP józsefvárosi frakciója a Közbeszerzési Hatósághoz fordul, mivel Pikó András kétes módon, a veszélyhelyzet utolsó napjait kihasználva egymaga kötött csaknem egymilliárdos szerződést a kerületi közétkeztetésről - közölte a Józsefvárosi Fidesz. Kránitz Krisztián, a XIX. kerületi vagyonkezelő igazgatója több millió forintnyi közpénzt markolhat fel munka nélkül, ha idő előtt eltávolítja posztjáról az önkormányzat képviselő-testülete – értesült a Magyar Nemzet. Közpénzből építtetett magánparkolót a csődközelben lévő Miskolc vagyonkezelő cége a veszélyhelyzet ideje alatt - állítja a helyi Fidesz. A vállalat korábban több száz dolgozójának csökkentette a fizetését, miközben a baloldali városvezetésben dolgozó képviselők és rokonaik jól fizető állásokat kaptak a Miskolc Holdingnál. Gerinctelennek nevezte a Jobbik vezetését a pártból kilépett Varga-Damm Andrea. A politikus lemondásra szólította fel Jakab Pétert. Szintén a pártot elhagyó volt elnök, Sneider Tamás pedig azt írta: Jakab Péter négy hónap alatt kihajított az ablakon minden nemzeti és konzervatív gondolatot. A legjobb feltételekre számíthatnak az újrakezdésre készülő cégek - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a versenyképesség-növelő program támogatói okiratainak átadóján. Szijjártó Péter szerint a világgazdaságban csak a változás biztos, és nem elég csupán a járvány közvetlen hatásai ellen védekezni. A kedvező demográfiai adatokból az látszik, hogy az emberek gyorsan reagáltak a kormány családügyi intézkedéseire - mondta Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke a Kossuth Rádióban. A munkahelyvédelmi program támogatására augusztus 31-ig pályázhatnak a vállalkozások, november végén jár le a támogatás és év végig lezárják a programot - közölte Bodó Sándor, az ITM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. Mindig az új körülményekre kell reflektálnia az Információs Hivatalban dolgozók képzésének, így azon folyamatosan változtatni kell - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az IH új képzési központjának átadóján. 2021. január 1-je helyett 2021. július 1-jével tiltják be Magyarországon az egyszer használatos műanyagokat - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Az EU válságkezelése azokra az államokra tenne terhet, amelyek jól teljesítettek a koronavírus-járvány elleni védekezésben, és azokat segítené, amelyek rosszul teljesítettek - mondta az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója a Kossuth Rádióban. A most ismertetett európai uniós helyreállítási terv fontos lökést ad az európai gazdasági fejlődésnek, elősegíti egyebek között a közép-európai infrastrukturális fejlesztéseket - hangsúlyozta Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő. Az Európai Bizottság bemutatta a koronavírus-járvány okozta gazdasági válság utáni helyreállítását és a gazdasági ellenállóképesség erősítést segítő pénzügyi eszközét. Andrej Babis cseh miniszterelnök nem ért egyet azzal a kulccsal, amely alapján az Európai Bizottság elosztaná a koronavírus-járvány által sújtott gazdaságok támogatására szánt uniós helyreállítási alapot. A világban 5 millió 693 ezer 66-an fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 355 653, a gyógyultaké pedig 2 millió 350 ezer 88-ra emelkedett a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Magyarország sikeresen zárta le a koronavírus elleni védekezés első szakaszát, amelyet követően az uniós tagállamok között elsőként fogja megszüntetni a különleges jogrendet - mondta az igazságügyi miniszter az EUObserver című brüsszeli hírportálon. Horvátország teljesen megnyitja határait Szlovénia, Magyarország, Ausztria, Csehország, Szlovákia, Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország és Németország állampolgárai előtt. Románia június elsejétől megnyitja határait a nemzetközi közúti és vasúti forgalom előtt, engedélyezi a kerthelyiségek működését, valamint a szabadtéri előadások megtartását - jelentette be Klaus Iohannis államfő. Litvánia és Észtország másként kezelné a koronavírus-járvány esetleges második hullámát, egyebek között nem rendelnének el országos karantént, és a gazdaságot se állítanák le teljes egészében - közöltea litván és az észt miniszterelnök. Áprilisban az előző havihoz képest közel negyedével, rekordszintre emelkedett a munkanélküliek száma Franciaországban a párizsi munkaügyi minisztérium jelentése alapján. Az Egyesült Államokban már meghaladta a százezret a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma. A vártnál kevésbé csökkent és továbbra is milliókra rúgott az első alkalommal munkanélküli segélyt kérők száma az Egyesült Államokban a múlt héten. Donald Trump amerikai elnök az igazságügyi tárca és a Szövetségi Nyomozó Iroda vizsgálatát kérte a Minneapolisban egy rendőri intézkedést követően meghalt afroamerikai férfi ügyében. Legkevesebb 40 halálos áldozata van a koronavírus-járványnak Brazília őslakosok lakta területein a szövetségi kormány adatai szerint. Dél-Korea részben visszaállította a korlátozásokat az új járványgócok kialakulása miatt - jelentette be Csung Szje Kjun dél-koreai miniszterelnök. Rajtaütöttek az afgán biztonsági erőkön a közép-afganisztáni Parván és a nyugati Farah tartományokban, 14-en meghaltak, a helyi hatóságok a tálibokat vádolják a támadások elkövetésével. Ismeretlen fegyveresek hatvan embert mészároltak le északnyugat-Nigéria több falujában - közölték helyi egészségügyi források. Ma délutántól korlátozások nélkül átkelhetnek a magyar-szlovén határon a két ország állampolgárai. A tervek szerint szeptember végéig minden hétvégén a gyalogosoké lesz a pesti alsó rakpart - közölte a Főpolgármesteri Hivatal. Elfogták az angyalföldi emberölés elkövetőjét, egy 36 éves nőt. Három férfit tartóztattak le Pécsen, mert az általuk irányított cégláncolat áfa megfizetése nélkül kereskedett szójával, és okozott ezzel mintegy félmilliárd forintos kárt a költségvetésnek - közölte a NAV Dél-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatósága. Őszre halasztotta a bíróság a Hableány-ügy tárgyalását, szeptember 8-án kezdődhet meg a Viking Sigyn szállodahajó ukrán kapitányának pere; a férfi a vád szerint felelős a Hableány sétahajó tavaly májusi tragédiájáért. Jövő keddtől teljes létszámmal végzik a fővárosi tömegközlekedési járatokon a jegyellenőrzést - közölte a BKK. MÁV-Start: Változik a vasúti menetrend a hosszú hétvégére, és szombattól életbe lép a balatoni előszezoni menetrend is, ugyanakkor a díjszabás is változik. A labdarúgó OTP Bank Liga hétvégi fordulójában mind a hat találkozón részt vehetnek nézők a házigazda csapatok rendelkezéseinek értelmében. Enyhítette Kuttor Attila korábbi, kétmeccses eltiltását a Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága, így a vezetőedző leülhet csapata, a Mezőkövesd kispadjára a jövő szerdai Magyar Kupa-döntőben. Kihirdette keretét a következő szezonra a Győr női kosárlabdacsapata, melynek egyik legnagyobb erőssége a Sopronból érkező válogatott játékos, Dubei Debóra lehet. A koronavírus-járvány miatt idén sem rendezik meg a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Holland Nagydíját. Csapatonként maximum 80 fő vehet részt a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság zárt kapus futamain.