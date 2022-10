A Gazprom garantálta a Magyarországra érkező hosszútávú gázszállításokat

Megosztás itt:

Szijjártó Péter az orosz vállalat vezérigazgatójával tartott moszkvai tárgyalásán arról is megegyezett, hogy az északon érkező Magyarországra szánt gáz mennyiségét is átvezetik a déli útvonalra, így az elkövetkezendő időszakban még nagyobb mennyiségű gáz érkezik hazánkba. A feleknek a halasztott fizetésről is sikerült megállapodniuk. A tárcavezető hozzátette, ennek köszönhetően hazánkban nem lesz szükség korlátozó intézkedések bevezetésére.