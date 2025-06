Megosztás itt:

Ma Romániában a lakossági áramtarifák kétszer olyan magasak, mint Magyarországon írja cikke elején a Magyar Nemzet szerzője. Júliusban újabb áremelés lesz, a díjak duplázódnak, azaz a román–magyar tarifakülönbség a négyszeresére növekszik – hívta fel a figyelmet a fejleményre közösségi oldalán Hortay Olivér. A Századvég klíma- és energiapolitikai üzletágának vezetője szerint ez leginkább azért aggasztó, mert Romániát már most is súlyos energiaszegénységi problémák sújtják. A polgárok csaknem harmada díjfizetési nehézségekkel küzd. Márpedig drasztikus áremelés nem javít a helyzeten, ahogyan az sem, hogy a román energiaügyi miniszter bejelentette, száz százalékban támogatja Brüsszelt az orosz energia betiltásában.

A friss európai adatok továbbra is azt mutatják, hogy működik a magyar rezsicsökkentés. A minap megírtuk: a szezonális hatások – jórészt a megszűnő fűtési igény – lejjebb engedték májusban az európai lakossági áram- és gázárakat.

Nem meglepő azonban, hogy a magyarországi rezsicsökkentés jóvoltából így is a hazai bruttó végfelhasználói áram- és gáztarifák voltak a legalacsonyabbak az Európai Unióban, és teljes európai összevetésben is csak Kijev előzött be, és ott is csak a földgáz esetében.

Hortay Olivér nem először figyelmeztet arra, hogy az orosz energia betiltása drasztikus következményekkel járna. A szakértő nemrégiben emlékeztetett: legutóbb 2022-ben, amikor a szankciós adok-kapok miatt Brüsszel mostani tervéhez hasonló mennyiségű orosz gáz esett ki a piacról, rövid távon tízszeres áremelkedés volt tapasztalható. Hosszú távon pedig a kínálat szűkülése több mint kétszer olyan magas árszintet eredményezett, mint ami az energiaválság előtti időszakot jellemezte. Ezért ült le az európai ipar, és ezért szabadult el az energiaszegénység a lakosság körében. Kedvező, hogy Magyarország mellett több uniós tagállam is elfogadhatatlannak tartja az orosz energia teljes betiltását.

Fotó: Shutterstock