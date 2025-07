A francia nagyvállalatok továbbra is elkötelezettek magyarországi jelenlétük bővítése mellett

Megosztás itt:

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be a Facebookon, hogy a francia vállalatok immár az ötödik legnagyobb beruházói közösséget alkotják Magyarországon, több tízezer embernek adva munkát.

Tájékoztatása szerint a magyar állam az elmúlt tíz év során negyven francia nagyberuházáshoz nyújtott támogatást, aminek nyomán több mint 400 milliárd forint értékben jöttek létre beruházások.

Kiemelte, hogy a francia vállalatok elsősorban a két legerősebb magyar iparágban, az autóiparban és a gyógyszeriparban aktívak, ezen szektorokat képviseli a legtöbb olyan francia cég is, amellyel a kormány stratégiai partnerségi megállapodást kötött.

Szijjártó Péter közölte, hogy tárgyalt a magyarországi autóipar egyik kiemelten fontos beszállítójának számító és az európai autóipar technológiai forradalmában főszerepet játszó Valeo vezetőivel. Emellett pedig megbeszélést folytatott a világ egyik leginnovatívabb gyógyszeripari cégeként számon tartott Sanofi vezérigazgatójával is.

"Ők ketten több mint hatezer embernek adnak munkát Magyarországon, és a mai megbeszéléseinken is világossá tették, hogy továbbra is elkötelezettek magyarországi jelenlétük bővítése mellett, ami kifejezetten jó hír a magyar gazdaságnak, és világossá teszi, hogy a francia vállalatok a jövőben is fontos szerepet fognak játszani a magyar gazdaság teljesítményének növelése érdekében" - írta.

Forrás: MTI

Fotó: MTI