A fogyasztóvédelem ellenőrzi, hogy a boltok betartják-e az árcsökkenésre vonatkozó szabályokat + videó

Hétfőn életbe lépnek az árréscsökkentésre vonatkozó szabályok a drogériákban is – idézte fel Facebookra feltöltött videójában Sára Botond, Budapest Főváros Kormányhivatalának főispánja.

A politikus emlékeztetett, hogy a tisztító- és az illatszerek, a kozmetikai és a háztartási termékek áránál nem lehet 15 százaléknál nagyobb profitot realizálni, ami váratóan legalább ekkora mértékű árcsökkenéssel is jár majd.

A főispán az embereket is arra kérte, hogy figyeljék az árakat, de egyben jelezte azt is, hogy a kormányhivatal is ezt fogja tenni. A fogyasztóvédelmi munkatársak augusztus végéig ellenőrizni fogják, hogy a drogériák betartják-e az árréscsökkentésre vonatkozó szabályokat.

Sára Botond hozzátette, a cél az, hogy a vásárlók minél olcsóbban tudják megvenni ezeket a termékeket.

Forrás: Világgazdaság

Fotó: Northfoto