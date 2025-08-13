A fogyasztókat is kedvezőtlenül érintené az uniós agrártámogatások elvonása

Megosztás itt:

Az érdekképviseletek kifogásolják, hogy az Európai Bizottság a júniusban bejelentett radikális csökkentéssel Ukrajna uniós csatlakozását finanszírozná. Véleményük szerint komoly veszélyt jelent az EU gazdálkodói számára a 2027 utáni uniós finanszírozási ciklus tervezett átalakítása és a területalapú támogatások megnyirbálása, mert ellehetetlenítené a mezőgazdaságot és a feldolgozóipart, a családok asztalára pedig kétes eredetű, harmadik országokból származó termékek kerülhetnek, mert Ukrajna és más EU-n kívüli államok jutnának piachoz az uniós termelők és fogyasztók rovására.

Hangsúlyozták, hogy az agrártámogatás nem ajándék, a világ legszigorúbb növényvédelmi, állatjóléti és környezetvédelmi feltételei szerint kell érte termelniük a gazdáknak.

Az Európai Bizottság nem az egészséges európai élelmiszer-előállítást segíti, amikor sávos elvonást alkalmazna a területalapú támogatásoknál. A számítások alapján már 100-150 hektáros birtokmérettől a támogatás majdnem negyedét vonnák el. Ez romba döntené a családi gazdasági modellt, márpedig Magyarországon a termelők döntő többsége családi gazdasági keretek között működik, a termőföldek több mint felét 50 és 500 hektár közötti gazdaságok művelik. A javaslat alapján a nyugdíjaskorú gazdáktól teljesen megvonnák a támogatásokat, ezzel minden harmadik magyar termelőtől elvennék a támogatást - tették hozzá.

A közlemény szerint közben folytatódnak a tárgyalások a szabadkereskedelmi megállapodásokról, és Ukrajnából a háború előtti kvótákhoz képest hatszorosára nőhet a méz behozatala, ötszörösére a cukoré, háromszorosára a tojásé, a gombaimportot pedig teljesen liberalizálnák. Kockázatosnak nevezték a dél-amerikai országokkal kötendő megállapodást is, hiszen az onnan érkező élelmiszerek négyötödénél megszüntetnék vagy csökkentenék a vámtételeket. A NAK és a MAGOSZ ezért más érdekképviseletekkel együtt őszre újabb, nagyszabású gazdatüntetést szervez Brüsszelbe, hogy megvédjék a gazdákat és a fogyasztókat - közölték.

