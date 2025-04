A fagykárok bejelentésére biztatja a gazdákat az Agrárminisztérium

Megosztás itt:

A tavaszi fagykárral érintett gazdálkodóknak mindenképpen érdemes elektronikus kárbejelentést tenni az agrárkár-megállapító szervnél, a vármegyei kormányhivatal, mert ez szükséges ahhoz, hogy - az egyéb támogatási feltétel teljesülése esetén - a termelők a károk miatt a későbbiekben kompenzációt kapjanak. A kárenyhítő juttatás iránti jogosultság érdekében már a kárbejelentéskor körültekintően kell eljárni a mezőgazdasági termelőnek - hívta fel a figyelmet szerdai közleményében az Agrárminisztérium.

Tavaszi fagy akkor valósul meg, ha a kockázatviselés helyén a talajszinttől számított kettő méter magasságban mért mínusz 2 Celsius-fok vagy annál alacsonyabb hőmérséklet áll fenn. Erről a termelő a HungaroMet honlapján tud tájékozódni - magyarázta az AM.

A minisztérium kiemelte: a kárbejelentést alapesetben a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül kell megtenni. Mivel a bejelentés határideje az egységes kérelem benyújtásának időszakára esik, ezért a bejelentési határidő legkésőbb 2025. május 31-re hosszabbodik.

A hozamcsökkenést okozó tavaszi fagy esetén a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésének azt az időpontot kell tekinteni, amikor a fagy a károsodással érintett területen bekövetkezik. Az AM ugyanakkor felhívja a mezőgazdasági termelők figyelmét, hogy a kárenyhítő juttatások mértékének megállapításában fontos szerepet játszik a mezőgazdasági biztosítások vagy a krízisbiztosítási rendszerben való tagság megléte, hiszen ebben az esetben jogosult a termelő maximális mértékű kárenyhítésre. A kárenyhítő juttatás összegének megállapításánál az a mezőgazdasági biztosítás fogadható el, amelyet már az első káresemény bekövetkezése előtt megkötöttek. Ezért javasolják mindenkinek, hogy időben kösse meg a szükséges növénybiztosítását, melynek díjához az állam jelentős mértékű támogatást is nyújt - figyelmeztet az AM.

Forrás: MTI

Fotó: kavosz.hu