A drágább, de biztonságosabb hiteleket ajánlják

A választási kampány nem a kilakoltatásoktól lesz hangos, a kormánypártok tavaly ősszel rendelték el a tilalmat. – Április 30-ig mindenki biztonságban érezheti magát, hiszen a parlament meghosszabbította a kilakoltatási moratóriumot. Ilyen értelemben most szerencsére nincs olyan válsághelyzet, amelynek a megoldása azonnali intézkedést igényelne – mondta Puskás Imre.

Az egykori devizahitelesek azonban nem osztják a Fidesz-szóvivő derűlátását. Egyikük a Képviselői Irodaház elé ment elkeseredésében. – Hiába megyünk a bíróságra, ezt kell valakinek megérteni, hogy a magyar bíróság a bankok zsebében van. Nem engedik sehol, hogy elmondjuk – mondta.

A svájci frankban, euróban vagy jenben felvett kölcsönöket a kormány évekkel ezelőtt megszüntette. A hiteleket piaci árfolyamon váltották át forintra, amely általában jóval magasabb volt, mint amikor az adós felvette. Az árfolyamkülönbözet az adósok terhe maradt, így továbbra is sokan nem tudják fizetni a törlesztőrészletüket. Hasonlóan kockázatos lehet a változó kamatozású forinthitel is. Ha egyszer megnő a jegybanki alapkamat, előbb-utóbb megdrágul a hitel is.

– A devizahitelek esetében korábban árfolyamkockázatról lehetett beszélni, most azonban azzal, hogy vannak változókamatozású hitelajánlatok a piacon, a kamatkockázat esélyével lehet számolni. Ez azt jelenti, hogy egy rövid kamatperiódusú, változó kamatozású hitel 3-6 hónapra vagy 1 évre tudja fixálni a havi törlesztőrészletet és a kamatot, viszont megvan az esélye, hogy a kamatfordulókor vagy 3 vagy 6 havonta változhat a törlesztőrészletünk és a hitelünknek a kamata – magyarázta Trencsán Erika, a Bankráció.hu ügyvezetője.

Óvatosságra intett a szakjogász is a Hír TV fogyasztóvédelmi magazinjában, a Panaszkönyvben. – Aki ingatlant vásárol, az először is úgy vásároljon, hogy a potenciális anyagi lehetőségeit gondolja át! Ez az első, ez nagyon fontos. A második pedig, hogy olyan szerződéses kitételek legyenek, amelyek garanciát adnak arra, hogy a jövőben ne történhessen ilyen esemény, mint ami történt – hívta fel a figyelmet Izsák Orsolya.

Az LMP társelnöke szerint a magyar gazdaság jelenlegi állapotában forinthitelt sem lehet nyugodt szívvel felvenni. Hadházy Ákos erről akkor beszélt, amikor bejelentette a Magyar Adóskamara megalakulását.

– Tudatában kell lenniük a magyar embereknek, hogy bizony megvan annak a veszélye, hogy ez a probléma újratermelődik. Hiába mondjuk azt, hogy forintban vesz fel most valaki hitelt és alacsony kamattal, tudatában kell lenniük az embereknek, hogy ma a magyar gazdaság semmivel sincsen jobb állapotban, mint volt ezelőtt nyolc vagy 10 évvel – mondta Hadházy.

Az MNB előrejelzése szerint a következő 10 évben a változó kamatozású hitelek kamata közel 4 százalékponttal nőhet, ami a törlesztőrészlet 40 százalékos emelkedésével jár.