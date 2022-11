A dollárbaloldal pénzelheti a Márki-Zay-féle újság töménytelen hirdetéseit a Facebookon

Megosztás itt:

Továbbra is igen aktív az idén nyáron elindított, Márki-Zay Péterhez köthető frisshírek.hu portál, amelyet az alapítók állítása szerint azzal a céllal hoztak létre, hogy „függetlenül és pártatlanul beszámoljanak, mind a kormány oldalról, mind az ellenzékről vagy a kisebb pártokról is". A központi portál, és megyei aloldalai esetében azonban hamar kiderült, hogy a szerkesztőknek nemigen sikerült megugraniuk a pártatlanság mércéjét, ami nem csak az erősen kormányellenes hangvételű cikkekből látszik.

A Frisshírek kiadójának - az idei választások előtt egy hónappal alapított Genesis Médiacsoport Kft-nek - a tulajdonosa, Föőr Gábor ugyanis egyértelműen Márki-Zay Péterhez kötődik. A portál lapigazgatója tavaly a Mindenki Magyarországa Mozgalom jelöltjeként indult az ellenzéki előválasztáson, és 2021 szeptemberében Márki-Zay maga ment el Zalaegerszegre, hogy személyes jelenlétével is támogassa a Frisshírek tulajának kampányát.

Föőr Gábor portálja igen aktív a közösségi médiában. A központi oldalnak több, mint 10 ezer követője van, és a megyei aloldalakat is több ezren követik. A különböző felületek cikkeit pedig jelentős összegeket költve hirdetik a legnagyobb közösségi felületen, elsősorban a kormányellenes tartalmakat kiemelve. Föőr Gábor csapata tízmilliós nagyságrendben költött hirdetésekre az elmúlt hónapokban, azt viszont nem tudni, milyen forrásokból futotta ezekre a reklámokra.

A FRISSHÍREK KÖZPONTI PORTÁLON, ÉS A MEGYEI ALOLDALAKON UGYANIS NEM SZEREPELNEK REKLÁMOK, ÍGY BIZTOSAN NEM A SAJTÓBAN HAGYOMÁNYOSNAK SZÁMÍTÓ BEVÉTELI FORRÁSOKRA ÉPÍTENEK.

A Márki-Zay Péterrel való kapcsolat azonban fölveti a kérdést, hogy vajon az ellenzék bukott miniszterelnök-jelöltjét támogató média létrehozására is költöttek-e abból a közel kétmilliárd forintból, amit Amerikából küldtek ismeretlen adományozók a baloldal idei választási kampányára.

További érdekesség, hogy a Frisshíreknek az elsősorban a közösségi médiára és megyei, helyi témákra fókuszáló modellje erősen emlékezetet a Gyurcsány-párthoz közeli baloldali álhírportál, az Ezalényeg.hu modelljére. Ismert továbbá, hogy Gyurcsányék online kampányait már a 2019-es önkormányzati választások előtt segítette Bajnai Gordon datadatos csapata, így az is könnyen elképzelhető, hogy a volt baloldali kormányfő által támogatott Márki-Zay Péter is kapott segítséget, és akár anyagi támogatást is, hogy felépítse online médiabirodalmát.

EZ AZÉRT IS VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ, MERT MÁRKI-ZAY PÉTER KAMPÁNYÁT SZINTÉN A DATADAT SEGÍTETTE, ÉS A BALOLDAL MINISZTERELNÖK-JELÖLTJE NEKIK UTALTA TOVÁBB AZ AMERIKÁBÓL ÉRKEZŐ PÉNZEK JELENTŐS RÉSZÉT.

Nem a Frisshírek azonban az egyetlen tisztázatlan finanszírozású projekt jelenleg Márki-Zay Péter körül. A minap az Origónak nyilatkozva ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég jogi szakértője felhívta rá a figyelmet, hogy egy jelentős választópolgári kört elérni szándékozó konzultáció megszervezése, akár postai úton vagy az utcán történő terjesztése jelentős költségvonzattal jár.

Nem zárható ki teljes mértékben, hogy a guruló dollárok áramlása a baloldalra nem fejeződött be, erre utalhat az ellenzéki mozgalom újabb nagyívű figyelemfelhívó kísérlete is"– fogalmazott az alkotmányjogász.

FOTÓ: POLYÁK ATTILA - ORIGO