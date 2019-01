A biztonság felé törekednek a magyar hitelfelvevők

A legtöbb magyarnak a lakása vagy a háza a fő vagyontárgya. A statisztikák szerint egyre többen vesznek fel olyan lakáscélú kölcsönöket, amiket fix részletekkel törleszthetnek. Ez a hitelezési adatokon is látszik. A Bankráció.hu elemzése szerint: tavaly tíz hónap alatt az új lakáshitelek összege több mint a harmadával emelkedett. A személyi kölcsönök terén pedig még ennél is nagyobb arányú volt a bővülés.

A Hír TV-nek nyilatkozó szakértő szerint: folytatódhat a növekedés, a lakosság eladósodottsága ugyanis nemzetközi összevetésben is alacsonynak mondható. „Nagyon kedvező kamatkörnyezet van most az országban és nagyon kedvezőek a lakáshitelek, átlagban 4 százalék körüli kamatokkal lehet már lakáshitelhez jutni, és egyre biztonságosabbak ezek a lakáshitelek, hiszen most már az igényléseknek 80 százaléka több évre fix törlesztésű konstrukció, a biztonság felé törekednek a hitelfelvevők” – emelte ki Trencsán Erika hitelszakértő.

A felmérések szerint – tanulva a devizahitelek és az árfolyamváltozás okozta problémákból – a legtöbb ügyfélnek a kiszámíthatóság lett a legfontosabb. A fix törlesztésű lakáshitelek terjedését segíthette, a Magyar Nemzeti Bank 2017-ben bevezetett fogyasztóbarát lakáshitelekre vonatkozó minősítési rendszere. Az ilyen termékek fix törlesztő részleteket kínálnak, a hitelek elbírálása és folyósítása pedig gyorsabb lett. Egy átlagos ilyen kölcsönnél az ügyfél 11 és fél millió forintot vesz fel, 17 évre.

„A hitelnövekedés biztonságosan történik meg, hiszen a MNB adósságfék szabályai, amelyeket az ingatlan értékéhez és akár az ügyfél jövedelméhez képest korlátokat húznak, csak biztonságos eladósodást tesznek lehetővé, szavatolják a biztonságot, és nem történhet meg, ami Magyarországon megtörtént a 2008-as pénzügyi válságnál még egyszer” – emelte ki Binder István, az MNB felügyeleti szóvivője.

Elemzők szerint most érdemes hitelt felvenni, mert nem lehet tudni hogy a következő években milyen feltétekkel nyújtanak majd kölcsönöket a bankok. A fogyasztóbarát, fix törlesztőrészletű hitelek összehasonlítására a jegybank weboldalán a leendő ügyfelek egy kalkulátort is találnak, amivel előre kiszámolhatják, hogy mennyit kell majd havonta törleszteniük.