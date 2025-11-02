A Balatonon megteltek a szállásadó helyek az őszi szünetben + videó

Megosztás itt:

Zamárdiban most nem a strandolók, hanem a pihenni vágyó családok töltötték meg a várost. Az őszi szünetre sokan érkeztek néhány napos kikapcsolódásra: a legtöbben wellness-szolgáltatásokat, sétákat és kalandos élményeket kerestek.

A szállodákban most is nagy volt a forgalom – a legtöbb helyen csaknem teltház volt. A szálláshelyek főként családokat fogadtak, akik a rövid, pár napos pihenést keresték az iskolai szünetben.

A Balaton környékén az őszi időszak sem unalmas: Siófokon ilyenkor is egymást érik a családi programok. A vendégek már nemcsak a pihenés, hanem a változatos élmények miatt jönnek a tóhoz.