A 27 százalékos közteher réme fenyeget

Európa legmagasabb áfakulcsának visszatérésétől tartanak az ingatlanberuházók. Most ugyanis csak 5 százalékos forgalmi adót kell fizetniük egy kedvezmény miatt az új lakások után. 2020-tól azonban a tervek szerint visszatér az általános, 27 százalékos közteher. Az ingatlanszakértő szerint a többéves beruházásokba már most nem mernek belekezdeni, milliós veszteséget okozhat ugyanis a szabályozás.

„Az áfacsökkentés két dologban is segíteni fog az embereknek. Egyik oldalról segíteni fog abban, hogy olcsóbban lehet lakáshoz jutni, és azt gondolom, szolgálja azt, több más intézkedéssel együtt, hogy Magyarországon mindenki hozzájuthasson megfelelő lakáshoz.”

Két éve a parlamentben ezekkel a mondatokkal dicsérte saját előterjesztését Rogán Antal, amely alapján az EU-ban a legmagasabbnak számító, 27 százalékos magyar áfakulcsot az új építésű lakások esetében 5 százalékra csökkentették.

Az intézkedés megtette a hatását: 2017 első 9 hónapjában 8 ezer új lakás épült, másfélszer annyi, mint egy évvel korábban. A forgalmi adó mérséklése csak 2020-ig szól, emiatt viszont sok beruházó nem mer hosszabb távú építkezésbe kezdeni, állítja a Hír TV által megkérdezett ingatlanszakértő.

„Ha most 2017 őszén nem kezd el egy projekt épülni, akkor az a későbbiekben, ha jövő tavasszal, jövő nyáron kezdi el a beruházó, akkor az már nem fog befejeződni a véghatáridőig. Tehát futja azt az áfakockázatot, amely többmilliós veszteségeket okozhat. És emiatt azt várjuk, hogy leállnak az építkezések. Ma még látunk induló új építkezéseket, de egyre kevesebbet, és azt várjuk, hogy nagyjából most van az a választóvonal, miután már nem indulnak el újabb építkezések. Egészen addig, amíg nem publikálják ezt a véghatáridőt. Amennyiben nem kerül végmeghosszabbításra, akkor a mostani költségek mellett azt várjuk, hogy továbbra is csökkenni fog a kereslet” – nyilatkozta Balla Ákos, a Balla Ingatlan ügyvezetője.

A használt lakások piaca is pörög. A Bankráció.hu elemzése szerint idén eddig 50 ezer ilyen ingatlant adtak el. Ismét egyre többen vesznek fel hitelt, 30 ezer kölcsönt folyósítottak a bankok.

„A folyamatos jogszabályi háttér segíti azt a bankok hitelezésében, hogy a bizalom visszatérjen, sokkal szigorúbbak a bankok felé támasztott feltételek, a hitelfelvétel kapcsán, gondolok arra, hogy az ingatlant nem lehet feltétlen hitellel terhelni, hanem az ingatlan értékének 80 százalékáig lehet felvenni hitelt. Ez az ingatlan oldaláról az egyik szigorítás a válság előtti állapothoz képest, másrészt pedig az ügyfelek jövedelme is 50 százalékig terhelhető hiteltörlesztéssel” – emelte ki Trencsán Erika ügyvezető.

Használt lakásra idén eddig 195 milliárd forintnyi hitelt folyósítottak a pénzintézetek.