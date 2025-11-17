Keresés

2025. 11. 17. Hétfő
Gazdaság

80-90 milliárdos adócsökkentés: változik az ÁFA-határ, a KIVA és a SZOCHO

2025. november 17., hétfő 13:30 | MTI

Orbán Viktor miniszterelnök egy tizenegy pontból álló, a vállalkozói adóterheket csökkentő és az adminisztrációt egyszerűsítő megállapodást jelentett be hétfőn Budapesten, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával (MKIK) közösen tartott sajtótájékoztatón.

  • 80-90 milliárdos adócsökkentés: változik az ÁFA-határ, a KIVA és a SZOCHO

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Budapesten, sajtótájékoztató keretében ismertetett egy 11 pontból álló megállapodást, amelyet a kormány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával (MKIK) kötött a vállalkozások adóterheinek mérsékléséről és az adóügyek egyszerűsítéséről.

A kormányfő közlése szerint a csomag értéke becslések alapján 80 és 90 milliárd forint között mozog. "A vállalkozók adóterheit csökkenteni fogjuk, az őket terhelő bürokráciát pedig visszavágjuk" – fogalmazott Orbán Viktor. Elmondta, hogy a csomag első lépése a fix három százalékos kamatozású támogatott hitel bejelentése volt, most pedig az MKIK kérésére további tizenegy intézkedésről állapodtak meg.

 Főbb adónem-változások (ÁFA, Átalányadó) A miniszterelnök részletezte a csomag első két pontját. Az alanyi áfamentesség értékhatárát lépcsőzetesen emelik: 2026-ban 20 millió, 2027-ben 22 millió, 2028-ban pedig 24 millió forintra módosul. Az átalányadózók általános költséghányadát szintén három év alatt emelik: 2026-ban 45 százalékra, 2027-ben 50 százalékra. A 2028-as mértékről, mint mondta, "még egyezkedünk".

 Könnyítések a vállalkozóknak (SZOCHO, KIVA)

 A csomag további pontjai is tízezreket érintenek.

3. Harmadik lépésként a főállású egyéni vállalkozók szociális hozzájárulási adójának (szocho) alapját csökkentik, ami a számítások szerint 140 ezer vállalkozó havi terheit mérsékli.

4. Negyedik pontként kiszélesítik a kisvállalati adóra (KIVA) jogosultak körét, így további 4-5 ezer cég választhatja ezt a kedvező adózási formát.

 Zöld beruházások és energiafejlesztések támogatása

 A kormányfő két, beruházás-ösztönző intézkedést is bejelentett.

5. A kormány 100 millió forintos adókedvezménnyel támogatja a vállalkozások környezeti kárainak helyreállítását és zöld beruházásait. Orbán Viktor szerint ez azt jelenti, hogy a barnamezős beruházások során a korábbi károk felszámolásának költsége leírható lesz az adóból.

6. A hatodik pont értelmében a magyar energiaellátók adókedvezményt kapnak infrastruktúrájuk korszerűsítésére. A miniszterelnök elmondta, az MKIK kérésére ezzel ösztönzik a nagy szolgáltatókat a szükséges beruházások elvégzésére.

 Kiskereskedelem és jövedéki adó

 7. Bejelentette a kiskereskedelmi adó határsávjainak megemelését is. Az adókulcsok maradnak, de a sávhatárok módosítása révén mintegy 3500 vállalkozás terhei csökkennek.

8. pont értelmében a kormány "fájó szívvel", de elfogadta, hogy fél évvel eltolják az üzemanyagok jövedéki adójának inflációkövető emelését. Az intézkedés 20 milliárd forintos kiesést jelent a költségvetésnek. Fél év múlva újra tárgyalnak a kérdésről.

 Jelentős adminisztráció-csökkentés

9. Egy jelentős adminisztrációs tehercsökkentő csomag. Ennek részeként:

A társasági adóelőleg (TAO) értékhatárát 5 millióról 20 millió forintra emelik (20 ezer céget érint). A mikrogazdálkodók egyszerűsített beszámolójának értékhatára 150 millióról 180 millió forintra nő (10 ezer vállalkozás).

80 ezer egyéni vállalkozó esetében a NAV automatikusan elvégzi a biztosítottak bejelentését, és negyedévesre csökken a szocho- és járulékbevallás gyakorisága.

A csomag fedezete és a gazdaságpolitikai háttér 

A miniszterelnök hangsúlyozta: az intézkedések 80-90 milliárd forintos többletkiadásának fedezetét a megemelt bankadó adja. Elmondta, bár vita van arról, hogy a terheket a termelő vagy a pénzügyi szektor viselje-e, a kormány számára a munkahelyek megőrzése az elsődleges, azok pedig a termelő és szolgáltató cégeknél vannak.

Orbán Viktor jelezte, a kormány lehetőséget lát a kamara "új pályára lépésében", és már zajlanak a tárgyalások arról, hogy a jövőben állami gazdaságirányítási feladatokat is megosszanak velük.

Végezetül a miniszterelnök beszélt arról a dilemmáról, hogy Európa egy "háborús gazdaságpolitika" felé halad. Kijelentette, Magyarország képes arra, hogy a brüsszeli irány helyett egy "nemzeti magyar gazdaságpolitikát" építsen, és a mostani, kamarával kötött megállapodás is ezen a meggyőződésen alapul.

Forrás: MTI

