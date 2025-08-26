Keresés

2025. 08. 26. Kedd
Gazdaság

67 milliárd forintos összefogás a fenntartható vízgazdálkodásért: elismerés a magyar agráriumnak

2025. augusztus 26., kedd 21:20 | MTI

Magyarország kormánya és az Európai Unió példaértékű együttműködésével 67 milliárd forint támogatja a fenntartható vízgazdálkodást – jelentette be Hubai Imre államtitkár Gödöllőn. A hazai agrárium elkötelezettségét méltatva új pályázatok indulnak szeptembertől, akár 200 millió forintos támogatással, hogy a gazdálkodók a klímaváltozás kihívásaira válaszolva fejleszthessék az öntözést és a vízmegtartást.

  • 67 milliárd forintos összefogás a fenntartható vízgazdálkodásért: elismerés a magyar agráriumnak

Hubai Imre a Vízmegtartás a tájban a legfontosabb nemzetstratégiai, biztonságpolitikai, szuverenitásvédelmi kérdés című sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az AM már évek óta komoly figyelmet fordított a vízügyi ágazattal együtt a fenntartható vízgazdálkodási közösségek létrehozására, támogatására. Hozzátette, hogy a gazdálkodók együttműködései tehetnek a legtöbbet azért, hogy a klímaváltozásra megfelelő válasz szülessen az öntözés, illetve a vízmegtartás fejlesztésével.

Az államtitkár elmondta, hogy szeptember 2-án indul az öntözésfejlesztési pályázatok következő köre, 16,5 milliárd forintos kerettel, legfeljebb 200 millió forint elnyerhető pályázati támogatással. Hozzátette, hogy annak érdekében pályázhatnak a gazdálkodók, hogy a fenntartható vízgazdálkodási közösségek, vagy akár egyéni öntözési tevékenységet folytató gazdálkodók megvalósíthassák az öntözéshez szükséges beruházásaikat.

Közölte azt is, hogy szeptember 4-től 2 milliárd forintos kerettel, 75 millió forintos maximálisan elnyerhető pályázati összeggel induló felhívás jelenik meg, amely a fenntartható vízgazdálkodási közösségeknek akár az építési engedély, a tervezés vagy az üzembentartási költségekre nyújt fedezetet.

Szeptember 30-át követően jön az öntözésfejlesztési és a vízfelhasználás hatékonyságát javító mezőgazdasági üzemen belüli komplex beruházások támogatását segítő pályázat következő szakasza, amelynek teljes keretösszege 49,5 milliárd forint.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

