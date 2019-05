644 millió euró volt a márciusi exporttöbblet

Tiszteletet parancsoló győzelemként jellemezte a Fidesz-KDNP európai parlamenti választási eredményét Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Erős és igazságos Európai Unióra van szükség, amelyet a tagállamokkal közösen meg kell reformálni - mondta Csizmadia László, a Civil Összefogás Fórum alapítója a Civil Akadémia elnevezésű rendezvényen. Megállapította a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazásának eredményét a Nemzeti Választási Bizottság. A Fidesz-KDNP 55 287 érvényes voksot kapott, a Momentum Mozgalom 553-at, a Mi Hazánk Mozgalom 365-öt, a Demokratikus Koalíció 343-at, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 336-ot, az MSZP-Párbeszéd 258-at, az LMP 208-at, a Jobbik 187-et, a Magyar Munkáspárt 71-et. Az MSZP és a DK összeolvadása pártján áll Lendvai Ildikó és Kunhalmi Ágnes is — írja a Magyar Nemzet. A lap szocialista forrásokra hivatkozva azt állítja, hogy a két párt összeolvadása egy „nagy demokratikus párt” keretei között történhet meg. A sport a legdinamikusabban fejlődő ágazat - mondta a Magyar Nemzetnek Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, hozzátéve, hogy a 2010 óta kiemelt támogatást élvező magyar sport a 2024-es olimpiai játékokon „robbanthat” nagyot. A bankok szerint már indulásakor jelentős érdeklődés lesz a július 1-jétől elérhető babaváró hitel iránt, amelynek keretében a gyermekvállalást tervező fiatal házaspárok akár 10 millió forint szabadon felhasználható, kamattámogatott hitelt kaphatnak. A kormány 13 plusz 1 pontos gazdaságvédelmi akcióterve megvédi az eddig elért gazdasági eredményeket - fejtette ki Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára az M1-en. Megérkezett Budapestre a dél-koreai külügyminiszter. Kang Kjung Vha Szijjártó Péterrel közösen ellátogatott a szerda esti hajószerencsétlenség helyszínére. A tárcavezetők ezt követően megbeszélést folytatnak. A dél-koreai külügyminiszter mellett az áldozatok hozzátartozói is Budapestre érkeztek a dunai hajóbaleset miatt. A dél koreai államfő megköszönte Orbán Viktor miniszterelnöknek a magyar hatóságok gyors és hatékony munkáját. A közölt videofelvételek világossá tették, hogy a Hableány sétahajó nem fordult be a Viking szállodahajó elé, hanem a nagyobb jármű ütközött neki a kisebbnek szerda este - mondta Bencsik Attila, a Magyar Belvízi Fuvarozók Szövetségének elnöke az M1-en. A szakértői vizsgálat végeredménye dönti el, hogy a kormány változtat-e a hajózási szabályokon. Erről Hollik István beszélt Magyarország élőben című műsorunkban. A kormányszóvivő a tragédiával kapcsolatban azt mondta: a hatóságoknak olyan, mindenre kiterjedő vizsgálatot kell lefolytatniuk, amely nem kerüli meg a konkrét felelősség kérdését. Nem fogadta el az ukrán parlament Volodimir Hrojszman ukrán miniszterelnök lemondását, mert a kabinet mögött álló két legnagyobb létszámú frakció ezt nem támogatta szavazatával. Az osztrák államfő bejelentette, hogy Ausztria új kancellárja Brigitte Bierlein alkotmánybíró lesz, aki a kormányfői feladatokat a szeptemberi előrehozott választásokig látja el. Soha nem volt nagyobb szükség egy erős és egységes Európai Unióra, mint a mai, kaotikus világban, és az EU túl fontos ahhoz, hogy kudarcot valljon - hangsúlyozta António Guterres ENSZ-főtitkár a németországi Aachenben. Az Iszlám Állam terrorszervezetnek fogadott hűséget a múlt heti lyoni robbantás feltételezett elkövetője, a 24 éves algériai egyetemi hallgató - közölte egy francia igazságügyi forrás. Csaknem 150 afrikai migránst, köztük 65 gyereket telepítettek Líbiából Olaszországba - közölte az ENSZ. A világszervezet Menekültügyi Főbiztossága további államoktól vár segítséget a háború miatt egyre nehezebb helyzetű migránsok kimenekítéséhez. Egy öngyilkos merénylő robbantott az afgán főváros nyugati részén található katonai akadémia bejáratánál – hatan meghaltak, többen megsebesültek. Pokolgépes merényletek sorozatát követték el az északkelet-iraki Kirkukban - jelentette az erbíli székhelyű Rudav kurd hírtelevízió, amely legkevesebb 6 halottról és 12 sebesültről tud. A Boko Haram terrorszervezet tagjai elraboltak 11 embert Niger délkeleti részén - néhány órával később előkerült az egyik elrabolt férfi holtteste. Az Egyesült Államok nem törekszik rezsimváltásra Iránban - jelentette ki John Bolton, az amerikai elnök nemzetbiztonsági főtanácsadója. Minden alapot nélkülözőnek nevezte Mohamed Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszter a Szaúd-Arábiában zajló regionális biztonsági konferencián elhangzott, Irán elleni vádakat. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy június 10-től 5 százalék vámot fog kivetni minden mexikói árura, hogy ezzel kényszerítse rá az országot az Egyesült Államok déli határára érkező közép-amerikai illegális bevándorlók feltartóztatására. Kolumbiában osztják szét az Amerikai Egyesült Államok Venezuelába szánt segélyét, miután Caracas továbbra sem hajlandó a szállítmányt beengedni Venezuelába - jelentette be a kolumbiai katasztrófavédelmi hatóság. A wroclawi kerületi bíróság európai elfogatóparancsot adott ki egy lengyel állampolgár ellen, akit az ügyészség azzal gyanúsít, hogy megrendelte Zbigniew Ziobro lengyel igazságügyi miniszter meggyilkolását. Súlyosbított életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte az ankarai bíróság a török szárazföldi erők légi parancsnokságának több pilótáját, akik részt vettek a 2016-os puccskísérletben - jelentette az Anadolu török állami hírügynökség. Halálra gázoltak egy férfit a főváros XIII. kerületében, a Katona József utcában - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. A Dunán történt hajóbaleset miatt haladéktalanul elrendelték a harmadfokú készültségnek megfelelő, fokozott éjjel-nappali parti figyelő-jelentő szolgálatot - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Továbbra is nagy erőkkel keresik a szerdai dunai hajóbalesetben eltűnt 21 embert, a hét túlélő közül már csak egy van kórházban. A balesetnek eddig hét halálos áldozata van. Büntetőeljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálja rendőrség, mi vezethetett a dunai hajóbalesethez Budapesten. Szüneteltetik a gemenci erdőben az erdei vasúti közlekedést a dunai árhullám miatt. Babos Tímea a francia Kristina Mladenoviccsal női párosban bejutott a legjobb 32 közé a francia nyílt teniszbajnokságon. A magyar kormány meg kívánja hosszabbítani a Forma-1 lejáró licencét, és lehetőséget lát arra, hogy helyet adjon az újgenerációs, Formula E autók versenyének is - közölte Palkovics László miniszter. A férfiaknál Stipsicz Bencét, a nőknél pedig Gasparics Fannit választotta meg az év jégkorongozójának a magyar szövetség.