6,3 százalékkal nőtt az ipari termelés áprilisban

Az illegális migrációról és a kétoldalú gazdasági, oktatási és kulturális kapcsolatokról tárgyalt Orbán Viktor a mianmari kormányfővel. Orbán Viktor miniszterelnök kijelentette: Európa számára jelenleg az illegális bevándorlás az egyik legnagyobb kihívás, de mindkét térségben megoldandó kérdés az egyre növekvő muszlim népességgel való együttélés. Magyarország különös tisztelettel van azok iránt, akik nemzetük érdekét helyezik az első helyre, és áldozatokat is készek hozni érte - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A kormány azt szeretné elérni, hogy a magyar gazdaság az eddig elért eredményeit megvédje - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. A Mi Hazánk Mozgalom úgy látja, hogy a jövő évi költségvetés stabil lábakon áll, ám csökkenteni kellene az ország függőségét a külföldi tőkétől - jelentette ki Volner János, a párt politikusa. Azok bírálják a jövő évi költségvetés tervezetét, akik kormányon egyszer sem nyújtottak be olyan büdzsét, amely az uniós elvárásoknak megfelelően 3% alatt tartotta az államháztartási hiányt, emiatt pedig eladósodott az ország – mondta Hollik István. A jövő évi költségvetés tervezésekor a kormány két alapvető célt vett figyelembe: a családoknak támogatását és a gazdasági növekedés fenntartását – közölte a kormányszóvivő a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. Kormányzati célkitűzés, hogy 2022-re 70 ezer bölcsődei férőhely legyen az országban – mondta Kovácsné Bárány Ildikó, az Emberi Erőforrások Minisztériumának bölcsődei ügyek koordinációjáért felelős miniszteri biztosa Dunakeszin. Diákok és nyugdíjasok menthetik meg a balatoni vendéglátósokat a nyári szezonban: Balatoni vendéglátósok szerint idén nyáron minden munkakörben jellemző munkaerőhiány lesz a turisztikai ágazatban - írja a Magyar Nemzet. Elindult az ajánlásgyűjtés a fővárosban az ellenzéki főpolgármester-jelölti előválasztás második fordulójára, amely június 20-án indul és június 26-ig tart majd. A Fidesz szerint Karácsony Gergely nemhogy a főváros, de még egy kerület vezetésére is alkalmatlan. Kilépett az LMP-ből Sallai R. Benedek - az egykori országgyűlési képviselő, korábbi országos elnökségi titkár közösségi oldalán jelentette be döntését. „Már jó ideje csak az a dac tartott itt, hogy tovább legyek, mint a mandátumtolvaj, szószegő Hadházy Ákos és Szél Bernadett” - írta a párt két korábbi társelnökéről Sallai R. Benedek. Az ellenzék élére az a Gyurcsány-család állt, amelyik már egyszer tönkretette Magyarországot – emlékeztetett Böröcz László, a Fidesz frakcióvezető-helyettese. A 21. század legnagyobb krízise lesz a klímaválság, ami ellen azonnal lépni kell – mondta Ungár Péter, az LMP országgyűlési képviselője, kifogásolva, hogy a kormányzat szerinte nem teszi meg a szükséges lépéseket. Magyarországon egyre több közbeszerzésnél veszik figyelembe a fenntarthatóság, a zöld, a szociális és az innovatív szempontokat - mondta Rigó Csaba Balázs, a Közbeszerzési Hatóság elnöke. Magyarország a vízügyi ágazatokon keresztül kapcsolódik be az Ázsiai Infrastrukturális Befektetési Bank munkájába - közölte Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára. Védekezni kell a mai európai liberális elit kommunizmus iránti nosztalgiájával szemben, amelynek nevében, tömegmanipulációs módszerekkel élve közösségeinket bomlasztják - jelentette ki Kövér László, az Országgyűlés elnöke Varsóban. A közép-európai országok egyértelműen a nyertesei annak az új világrendnek, amely a világgazdasági és világpolitikai változások nyomán kialakult - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Ljubljanában. Székelyföldi elöljárók élőlánccal próbálják megakadályozni, hogy Dormánfalva polgármesteri hivatala papokkal felszenteltesse az úzvölgyi katonatemetőben létrehozott román parcellát és emlékművet. Tömegverekedés tört ki a bosznia-hercegovinai Velika Kladusa befogadóközpontjában - a rendőrség mintegy húsz illegális bevándorlót vett őrizetbe a többórás rendzavarást követően. A brit uralkodó, Donald Trump amerikai elnök és sok más külföldi vezető részvételével nagyszabású rendezvényen emlékeztek meg a dél-angliai Portsmouthban a nyugati szövetségesek normandiai partraszállásának 75. évfordulójáról. Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője az iszlám világ becsapásának nevezte az Egyesült Államok közel-keleti térségre vonatkozó béketervét. A szudáni demokráciapárti tüntetések szervezőinek közlése szerint 40 holttestet emeltek ki a Nílusból a fővárosban, Kartúmban. Az AP amerikai hírügynökség szerint már százan vesztették életüket azóta, hogy hétfőn a biztonsági erők erőszakkal felszámolták a tüntetők táborát a hadsereg kartúmi főhadiszállásával szemben. Az egyiptomi biztonság erők tíz fegyverese életét vesztette terroristák támadásában a Sínai-félszigeten - közölte az egyiptomi belügyminisztérium. Közép-amerikai migránsok százai keltek át a guatemalai-mexikói határon, majd ezerfős csoportba szerveződve elindultak az Egyesült Államok déli határa felé. Mexikó és az Egyesült Államok egyelőre nem tudott megállapodni az importvám elkerülése érdekében. Franciaország tavaly csaknem félmilliárd eurót költött az illegális bevándorlók kitoloncolására. Dunai hajóbaleset: Azonosították a Margit hídnál és az Ercsinél talált holttesteket. Pünkösdkor változik a vonatok közlekedési rendje: június 9-én az ünnepnapi, 10-én a vasárnapi, 11-én, kedden pedig a szokásos munkanapi menetrend szerint közlekednek a vonatok. Szabadságkoncert címmel nagyszabású estet rendeznek június 16-án a fővárosi Hősök terén a rendszerváltoztatás 30. évfordulója alkalmából. A magyar női kézilabda-válogatott kettős győzelemmel kijutott az olimpiai kvalifikációs világbajnokságra, miután 28:19-re legyőzte Ausztriát a selejtező zalaegerszegi visszavágóján. A kötöttfogású Takács István és Szőke Alex egy-egy aranyérmet nyert a spanyolországi Pontavedrában zajló junior birkózó Európa-bajnokságon. A magyar válogatott Gulácsi Pétert választotta kapusnak a futballisták szakszervezete a német Bundesliga 2018/2019-es idényének álomcsapatában. A Magyar Tenisz Szövetség a magyar kormány támogatásával megpályázta a Fed Kupa döntőjének 2020 és 2022 közötti megrendezését. Meghosszabbította meg Gianni Infantino elnök mandátumát a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség tisztújító kongresszusa.