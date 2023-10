Megosztás itt:

Az idősek világnapján közösségi oldalán köszöntötte a szépkorúakat Orbán Viktor. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő pedig arra emlékeztetett, hogy a mostani idős generáció munkája nélkül Magyarország nem az a hely lenne, mint amilyennek ma ismerjük.

Az idősek világnapján jelent meg a Kopp Mária Intézet legújabb felmérése is, ami kimutatja, hogy Magyarországon kifejezetten jó az idősek és a fiatalabb generációk közötti együttműködés.

A nyugdíjasokat a pénzügyminiszter is köszöntötte, aki ez alkalomból 6 százalékos januári nyugdíjemelést jelentett be. Varga Mihály hozzátette: a januári emelés mellett, februárban a 13. havi nyugdíjra is számíthatnak majd az idősek. Ez azt jelenti, hogy néhány hónapon belül kétszer is emelik a nyugdíjak összegét.