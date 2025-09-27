4000 milliárd forint a magyar családtámogatásra – új korszak kezdődik

Megosztás itt:

Gigantikus összegű családtámogatás

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a családok támogatása folyamatos, mintegy 30-féle intézkedéssel. A kormány a következő négy évben összesen 4000 milliárd forintot fordít a családokra, ami a GDP 5 százalékának felel meg.

A családi adóforradalom ütemezése és céljai:

Október 1. (2025): Belép az SZJA-mentesség a háromgyermekes édesanyák számára (érintettek száma: 250 000 nő).

Jövő év január 1.: Megkezdődik a kétgyermekes anyák adómentességi programja, melynek keretében jövőre a 40 év alatti anyák kapják meg a mentességet.

2029-es cél: Összesen 690 000 nőt érintve a cél, hogy egymillió két- vagy többgyermekes édesanya éljen adómentesen.

Koncz Zsófia kiemelte: ilyen nagyságrendű intézkedések végrehajtásához „erő kell”, ezért felmenő rendszerben, fokozatosan valósítják meg a programot.

Bölcsődei fejlesztések és gyermekvállalási siker

A kormány jelentős erőfeszítéseket tesz a munka és a család közötti egyensúly megteremtésére. Ennek kulcsa a bölcsődei hálózatfejlesztés:

2010: 32 500 bölcsődei férőhely.

Ma: Több mint 70 000 bölcsődei férőhely áll rendelkezésre.

Munkahelyi bölcsődék: Egy nemrég lezárt, 1,3 milliárd forintos támogatású pályázat eredményeként 30 új munkahelyi bölcsőde valósul meg, ezzel jelentősen bővítve a korábbi 14 vidéki településen és 6 fővárosi kerületben működő hálózatot.

Az államtitkár büszkén közölte, hogy a gyermekvállalási adatok terén is hatalmas sikert ért el Magyarország. Míg 2010-ben az Európai Unió 27. helyén álltunk a mutató tekintetében, addig a legfrissebb, 2023-as adatok alapján ma már az EU harmadik helyét sikerült megszerezni – mindezt illegális migrációs háttér nélkül.

Három pilléres családpolitika

Koncz Zsófia rámutatott, hogy a magyar családpolitika három fő pillérre épül:

Anyagi biztonság erősítése.

Munka és család közötti egyensúly megteremtése.

Otthonteremtésben való segítség.

Ezeket a célokat szolgálja a szeptemberben indított fix 3 százalékos kamatozású Otthon Start program, valamint a korábbi Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) intézkedései is.

Az államtitkár a Generációk találkozása díj pályázatára is felhívta a figyelmet (a részletek a csalad.hu oldalon találhatók).

Forrás: MTI

Fotó: Koncz Zsófia