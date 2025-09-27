4000 milliárd forint a magyar családtámogatásra – új korszak kezdődik

Gigantikus összegű családtámogatás
Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a családok támogatása folyamatos, mintegy 30-féle intézkedéssel. A kormány a következő négy évben összesen 4000 milliárd forintot fordít a családokra, ami a GDP 5 százalékának felel meg.
A családi adóforradalom ütemezése és céljai:
- Október 1. (2025): Belép az SZJA-mentesség a háromgyermekes édesanyák számára (érintettek száma: 250 000 nő).
- Jövő év január 1.: Megkezdődik a kétgyermekes anyák adómentességi programja, melynek keretében jövőre a 40 év alatti anyák kapják meg a mentességet.
- 2029-es cél: Összesen 690 000 nőt érintve a cél, hogy egymillió két- vagy többgyermekes édesanya éljen adómentesen.
Koncz Zsófia kiemelte: ilyen nagyságrendű intézkedések végrehajtásához „erő kell”, ezért felmenő rendszerben, fokozatosan valósítják meg a programot.
Bölcsődei fejlesztések és gyermekvállalási siker
A kormány jelentős erőfeszítéseket tesz a munka és a család közötti egyensúly megteremtésére. Ennek kulcsa a bölcsődei hálózatfejlesztés:
- 2010: 32 500 bölcsődei férőhely.
- Ma: Több mint 70 000 bölcsődei férőhely áll rendelkezésre.
- Munkahelyi bölcsődék: Egy nemrég lezárt, 1,3 milliárd forintos támogatású pályázat eredményeként 30 új munkahelyi bölcsőde valósul meg, ezzel jelentősen bővítve a korábbi 14 vidéki településen és 6 fővárosi kerületben működő hálózatot.
Az államtitkár büszkén közölte, hogy a gyermekvállalási adatok terén is hatalmas sikert ért el Magyarország. Míg 2010-ben az Európai Unió 27. helyén álltunk a mutató tekintetében, addig a legfrissebb, 2023-as adatok alapján ma már az EU harmadik helyét sikerült megszerezni – mindezt illegális migrációs háttér nélkül.
Három pilléres családpolitika
Koncz Zsófia rámutatott, hogy a magyar családpolitika három fő pillérre épül:
- Anyagi biztonság erősítése.
- Munka és család közötti egyensúly megteremtése.
- Otthonteremtésben való segítség.
Ezeket a célokat szolgálja a szeptemberben indított fix 3 százalékos kamatozású Otthon Start program, valamint a korábbi Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) intézkedései is.
Az államtitkár a Generációk találkozása díj pályázatára is felhívta a figyelmet (a részletek a csalad.hu oldalon találhatók).
Forrás: MTI
Fotó: Koncz Zsófia