4000 milliárd forint a magyar családtámogatásra – új korszak kezdődik

2025. szeptember 27., szombat 19:00 | MTI

Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára „családi adóforradalomról” beszélt Miskolcon, a IX. CÖF Klub rendezvényén. Kiemelte, a magyar kormány világviszonylatban is egyedülálló, átfogó támogatási rendszert épített ki. A legfőbb hír: október 1-jétől új korszak kezdődik, mivel a háromgyermekes édesanyák mentesülnek a személyi jövedelemadó (SZJA) fizetése alól, ami negyedmillió nőt érint. A kormány célja, hogy 2029-re már egymillió két- vagy többgyermekes édesanya váljon adómentessé.

  • 4000 milliárd forint a magyar családtámogatásra – új korszak kezdődik

Gigantikus összegű családtámogatás

 Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a családok támogatása folyamatos, mintegy 30-féle intézkedéssel. A kormány a következő négy évben összesen 4000 milliárd forintot fordít a családokra, ami a GDP 5 százalékának felel meg.

A családi adóforradalom ütemezése és céljai:

  • Október 1. (2025): Belép az SZJA-mentesség a háromgyermekes édesanyák számára (érintettek száma: 250 000 nő).
  • Jövő év január 1.: Megkezdődik a kétgyermekes anyák adómentességi programja, melynek keretében jövőre a 40 év alatti anyák kapják meg a mentességet.
  • 2029-es cél: Összesen 690 000 nőt érintve a cél, hogy egymillió két- vagy többgyermekes édesanya éljen adómentesen.

Koncz Zsófia kiemelte: ilyen nagyságrendű intézkedések végrehajtásához „erő kell”, ezért felmenő rendszerben, fokozatosan valósítják meg a programot.

 Bölcsődei fejlesztések és gyermekvállalási siker

 A kormány jelentős erőfeszítéseket tesz a munka és a család közötti egyensúly megteremtésére. Ennek kulcsa a bölcsődei hálózatfejlesztés:

  • 2010: 32 500 bölcsődei férőhely.
  • Ma: Több mint 70 000 bölcsődei férőhely áll rendelkezésre.
  • Munkahelyi bölcsődék: Egy nemrég lezárt, 1,3 milliárd forintos támogatású pályázat eredményeként 30 új munkahelyi bölcsőde valósul meg, ezzel jelentősen bővítve a korábbi 14 vidéki településen és 6 fővárosi kerületben működő hálózatot.

Az államtitkár büszkén közölte, hogy a gyermekvállalási adatok terén is hatalmas sikert ért el Magyarország. Míg 2010-ben az Európai Unió 27. helyén álltunk a mutató tekintetében, addig a legfrissebb, 2023-as adatok alapján ma már az EU harmadik helyét sikerült megszerezni – mindezt illegális migrációs háttér nélkül.

 Három pilléres családpolitika

 Koncz Zsófia rámutatott, hogy a magyar családpolitika három fő pillérre épül:

  • Anyagi biztonság erősítése.
  • Munka és család közötti egyensúly megteremtése.
  • Otthonteremtésben való segítség.

Ezeket a célokat szolgálja a szeptemberben indított fix 3 százalékos kamatozású Otthon Start program, valamint a korábbi Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) intézkedései is.

Az államtitkár a Generációk találkozása díj pályázatára is felhívta a figyelmet (a részletek a csalad.hu oldalon találhatók).

Forrás: MTI

Fotó: Koncz Zsófia

