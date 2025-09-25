3,6 milliárd forint a szakképzésre! Sopron 5 intézménye újul meg, a képzés a jövő kihívásaira készül

Megosztás itt:

A Soproni Szakképzési Centrum (SZC) öt oktatási intézménye újul meg több mint 3,6 milliárd forintos pályázati támogatással, az Európai Unió és a Kormány társfinanszírozásával, a Széchenyi Terv Plusz program keretében. A beruházás kiemelten érinti a helyi kereskedelmi és vendéglátó szakiskolát, ahol a kollégium épületét, annak tanműhelyként is szolgáló konyháját és éttermét újították fel.

Nyul Zoltán, az Építési és Közlekedési Minisztérium magasépítésért felelős helyettes államtitkára a projektrendezvényen kiemelte: a cél az infrastruktúra megújításával a minőségi oktatás kialakulásának elősegítése, valamint annak az érzésnek a megerősítése a tanulókban, hogy „jó ide járni”. A támogatás teljes összegét a lehető leghatékonyabban kell elkölteni, kiemelt figyelmet fordítva a gazdaságossági szempontokra, amelyek az intézmények hosszú távú üzemeltetését is javítják.

Gazdaságosság és piacképes tudás

A kancellár a megújult intézmények kapcsán hangsúlyozta, hogy a 21. századi színvonalú környezetben igyekeznek tanulóikkal megszerettetni választott szakmájukat. Céljuk, hogy olyan ismeretekkel lássák el diákjaikat, amelyek felvértezik őket a jövő kihívásaira, miközben kiemelt figyelmet fordítanak a tehetséggondozásra is – kimagasló eredményeik a szakmai versenyeken is megmutatkoznak.

Barcza Attila, Sopron és térsége fideszes országgyűlési képviselője kiemelte, hogy Sopron méltán viseli az iskolaváros címet. A szakképző iskolák rendkívül népszerűek, hiszen az ott megszerzett piacképes tudással a tanulók Sopronban és környékén, a fővárosban, sőt, akár a határ túloldalán, a szomszédos Ausztriában is szinte azonnal el tudnak helyezkedni. Ez bizonyítja, hogy a képzés mennyire releváns a munkaerőpiaci igények szempontjából.

Energetikai fordulat 570 négyzetméteren

A projekt során eddig megvalósult és részben most átadott fejlesztések mintegy 570 négyzetméteren valósultak meg, érintve az ötvenéves kollégiumi épületet és annak tanműhelyeit. A beruházás során az épület új külsőt kapott, és jelentős energetikai felújításokat hajtottak végre: kicserélték a nyílászárókat, szigetelték a tetőt és az épület homlokzatát. Ahogy a helyettes államtitkár fogalmazott: „Ha ennek a projektnek a beépülő elemeit megnézzük, a szigetelés és az energetikai fejlesztések, a későbbi működtetés mind a későbbi gazdaságosságát szolgálják.” Ezáltal a hatalmas uniós és kormányzati támogatás nemcsak a diákok képzésének minőségét emeli, hanem az intézmények hosszú távú, költséghatékony üzemeltetését is biztosítja.

Forrás: MTI

Fotó: Wikipedia