Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 25. Csütörtök Eufrozina, Kende napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver

Következik:

Híradó 17:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Gazdaság

3,6 milliárd forint a szakképzésre! Sopron 5 intézménye újul meg, a képzés a jövő kihívásaira készül

2025. szeptember 25., csütörtök 16:30 | MTI

A Széchenyi Terv Plusz program keretében újul meg a Soproni Szakképzési Centrum öt oktatási intézménye! A helyi kereskedelmi és vendéglátó szakiskola kollégiuma, tanműhelyként is szolgáló konyhája és étterme is átalakult. Nyul Zoltán helyettes államtitkár hangsúlyozta: a cél, hogy az infrastruktúra megújításával erősödjön az az érzés a tanulókban, hogy „jó ide járni”, és minőségi oktatás alakuljon ki.

  • 3,6 milliárd forint a szakképzésre! Sopron 5 intézménye újul meg, a képzés a jövő kihívásaira készül

A Soproni Szakképzési Centrum (SZC) öt oktatási intézménye újul meg több mint 3,6 milliárd forintos pályázati támogatással, az Európai Unió és a Kormány társfinanszírozásával, a Széchenyi Terv Plusz program keretében. A beruházás kiemelten érinti a helyi kereskedelmi és vendéglátó szakiskolát, ahol a kollégium épületét, annak tanműhelyként is szolgáló konyháját és éttermét újították fel.

Nyul Zoltán, az Építési és Közlekedési Minisztérium magasépítésért felelős helyettes államtitkára a projektrendezvényen kiemelte: a cél az infrastruktúra megújításával a minőségi oktatás kialakulásának elősegítése, valamint annak az érzésnek a megerősítése a tanulókban, hogy „jó ide járni”. A támogatás teljes összegét a lehető leghatékonyabban kell elkölteni, kiemelt figyelmet fordítva a gazdaságossági szempontokra, amelyek az intézmények hosszú távú üzemeltetését is javítják.

 Gazdaságosság és piacképes tudás

 A kancellár a megújult intézmények kapcsán hangsúlyozta, hogy a 21. századi színvonalú környezetben igyekeznek tanulóikkal megszerettetni választott szakmájukat. Céljuk, hogy olyan ismeretekkel lássák el diákjaikat, amelyek felvértezik őket a jövő kihívásaira, miközben kiemelt figyelmet fordítanak a tehetséggondozásra is – kimagasló eredményeik a szakmai versenyeken is megmutatkoznak.

Barcza Attila, Sopron és térsége fideszes országgyűlési képviselője kiemelte, hogy Sopron méltán viseli az iskolaváros címet. A szakképző iskolák rendkívül népszerűek, hiszen az ott megszerzett piacképes tudással a tanulók Sopronban és környékén, a fővárosban, sőt, akár a határ túloldalán, a szomszédos Ausztriában is szinte azonnal el tudnak helyezkedni. Ez bizonyítja, hogy a képzés mennyire releváns a munkaerőpiaci igények szempontjából.

Energetikai fordulat 570 négyzetméteren

 A projekt során eddig megvalósult és részben most átadott fejlesztések mintegy 570 négyzetméteren valósultak meg, érintve az ötvenéves kollégiumi épületet és annak tanműhelyeit. A beruházás során az épület új külsőt kapott, és jelentős energetikai felújításokat hajtottak végre: kicserélték a nyílászárókat, szigetelték a tetőt és az épület homlokzatát. Ahogy a helyettes államtitkár fogalmazott: „Ha ennek a projektnek a beépülő elemeit megnézzük, a szigetelés és az energetikai fejlesztések, a későbbi működtetés mind a későbbi gazdaságosságát szolgálják.” Ezáltal a hatalmas uniós és kormányzati támogatás nemcsak a diákok képzésének minőségét emeli, hanem az intézmények hosszú távú, költséghatékony üzemeltetését is biztosítja.

Forrás: MTI

Fotó: Wikipedia

További híreink

Mennyibe kerül egy jogosítvány 2025-ben?

Vérfagyasztó fordulat az eltűnt Kaszás Nikolett ügyében: jelentkezett egy magát gyilkosnak mondó férfi

Most érkezett: villamosbalesethez rohantak a budapesti mentők, óriási a káosz

Szoboszlai kemény üzenete után a Liverpool esélyt kapott a bosszúra

Eloszlatjuk a tévhiteket! Nem is gondolnád, hogy ekkor is jár a háromgyermekes anyák adómentessége

A románok a magyar reakció miatt hőzöngenek a botrányos meccs másnapján

Macron New York szégyene: rendőrök alázzák meg a francia királyfit Trump miatt – videón a nevetséges bukta

Gyökeres lett a világ legjobb góllövője, de Európában csak második lett

Gyomorforgató dologra hívta fel a figyelmet Kocsis Máté a magát áldozati pózba vágó Majkával kapcsolatban + videó

További híreink

Gyomorforgató dologra hívta fel a figyelmet Kocsis Máté a magát áldozati pózba vágó Majkával kapcsolatban + videó

Megfagyott a levegő az ülésteremben – Semjén Zsolt a leghatározottaban visszautasította a rágalomhadjáratot + videó

Origo: Zelenszkij őrült kijelentést tett

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Gulyás Gergely: Már 15 ezren igényelték a fix 3 százalékos lakáshitelt + videó
2
Hihetetlen fordulat: 8 éve körözték, most egy kis faluban buktatták le
3
Feljelentették Hadházy Ákost
4
Orbán Viktor: „Kiállunk Pál atya mellett!”
5
A baloldal révén mindenhova bejárása volt Káncz Csabának
6
Pál atya, az ellenzéki gyűlölet célpontja: azok, akik megpróbálták bántalmazni, most Orbán Viktorral néznek szembe + videó
7
Vezércikk – Szőlő utcai javítóintézet: nyilvánosságra hozták a vizsgálati jelentést + videó
8
Szijjártó Péter kiakadt: Magyarország szembeszállt Brüsszellel, és megmentette a lakosságot
9
Jakab nyomán, Orbán árnyékában – kifullad Magyar Péter politikája
10
A légtérben megjelent drónok miatt órákra lezárták Dánia Aalborg repülőterét csütörtök hajnalban

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Kényszerszabadság, gyárleállás: a BYD kirabolja a Stellantis gyárait! - Nincs ellenszer a kínai autós hódításra

Kényszerszabadság, gyárleállás: a BYD kirabolja a Stellantis gyárait! - Nincs ellenszer a kínai autós hódításra

 A nagyközönség már tudja, hogy a BYD gyárat épít Szegeden, de az, ami most Németországban folyik, az egész európai autóipart sokkolja. Nem csak a Stellantis két kulcsemberét sikerült átcsábítaniuk, de a kereskedők is önszántukból állnak át a kínai márkához! Eközben a Stellantis két európai gyárát is leállítja a gyenge kereslet miatt, több ezer munkást küldve kényszerszabadságra. Ez már több, mint piaci terjeszkedés, ez egy nyílt hódítás!
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!