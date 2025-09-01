3500 milliárd forint a magyar gazdák jövőjéért: indul a mezőgazdaság modernizációja

Megosztás itt:

Hatalmas fejlesztési hullám indul a magyar mezőgazdaságban: év végéig 3556 milliárd forint értékben írnak ki pályázatokat, amelyeket jövő tavaszig elbírálnak – közölte Nagy István agrárminiszter a Debreceni Egyetemen rendezett 34. Farmer Expón. A cél a versenyképesség növelése a termelés modernizációjával és a feldolgozottsági szint emelésével.

A programot az teszi lehetővé, hogy minden 20 forint uniós támogatáshoz 80 forint hazai társfinanszírozás társul. A pályázatok minden területet lefednek, ráadásul rugalmasabbak: például az Agrár Környezetgazdálkodási Program (AKG) I. és II. pillére között is átcsoportosíthatók a források, ami 2 millió hektárnyi területet érint. Az élelmiszeripari fejlesztésekre közel 500 milliárd forint áll rendelkezésre, míg a feldolgozóüzemek korszerűsítésére 700 milliárd forintnyi pályázat érkezett, ebből 230 milliárdot már odaítéltek. Öntözés és aszály elleni harc: Az idei nyár szélsőséges időjárása miatt kulcsfontosságúak az öntözési pályázatok. Komplex beruházásokra 5 milliárd, kisebb fejlesztésekre 200 millió forintos plafonnal lehet pályázni. Az eredmények már látszanak: 1 millió köbméter vizet sikerült megfogni, így az aszálykár 579 ezer hektárról 400 ezer hektár alá csökkent.

A károk enyhítésére 35 milliárd forintot különített el a tárca. Innováció a járványok ellen: A Debreceni Egyetem kutatásai révén a bakteriofágok új alternatívát kínálnak az antibiotikum-rezisztens baktériumok, például a szalmonella ellen, csökkentve a gazdasági veszteségeket. Piacvédelem és kihívások: Az ukrán dömpingáruk ellen 2022 óta importstop van érvényben, amit a kormány fenntart. Azonban a Mercosur-országokkal kötött uniós szabadkereskedelmi megállapodás fenyegeti a magyar gazdákat, mivel vámmentes dél-amerikai áruk áraszthatják el az európai piacot. Nagy István szerint a megállapodás elfogadhatatlan, és szövetségeseket keresnek a megakadályozására. A magyar gazdatársadalom jövője a tét – a támogatások és a piacvédelem együtt adhat esélyt a sikeres versenyzésre!

Forrás: MTI

Fotó: Canva