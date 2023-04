Megosztás itt:

A kormányszóvivő elmondta: összesen 468 üzletet ellenőriztek a szakemberek, 334 eljárást indítottak, és 179 ügyben jogsértést is találtak. Ezekben az ügyben meg is bírságolták a boltokat. Üzletenként 2-3 jogsértést is megállapítottak, így összesen 333 millió forint értékű bírságot szabtak ki.