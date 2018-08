30-35 ezer új lakás építésével számolhatunk idén

Az elnök szerint az építőipar bővüléséhez a kormány intézkedései is hozzájárultak, mint például a családi támogatások és az adócsökkentés. Ugyanakkor a lakások felújítása terén is állami támogatásra lenne szükség, mert jelenleg nagyon rossz állapotban vannak az ingatlanok. Az ország lakásállományának a felénél az elmúlt negyven évben nem végeztek átfogó felújítási munkálatot - fűzte hozzá. Az ÉVOSZ azt javasolja, hogy a felújítások esetében is engedélyezzék valamilyen mértékben a forgalmi adó visszatérítést - mondta az elnök.

Jók a számok

Mint arról beszámoltunk, júniusban nőtt az építőipari termelés az Európai Unióban és az euróövezetben havi és éves összevetésben. A legnagyobb havi növekedést Magyarországról (7,2 százalék), Szlovákiából (4,5 százalék) és Franciaországból (3,8 százalék) jelentették. A legerősebb, 6 százalékos visszaesést Szlovéniában (-5 százalék) és Németországban (-3,2 százalék) mérték.

A legnagyobb bővülés tavaly júniushoz képest szintén Magyarországon volt, 28,3 százalék, majd Lengyelország (24,2 százalék) és Csehország (8,9 százalék) következett. Egyedül Bulgáriában volt csökkenés tavaly júniushoz viszonyítva, 2,9 százalék.