2025-ben ilyen mértékben nőnek a magyar pedagógusbérek

A 2025-ös béremelésre a kormány 339 milliárd forintot biztosít a céltartalékban, ezenfelül a 2024. évi béremelés fedezetének bázisba építésére a költségvetés tervezete 323,5 milliárd forintot határoz meg 2025-ben. A költségvetés tervezete már a 2026. évi pedagógusbér-fejlesztésre is elkülönít 190 milliárd forintot – számolt be a Magyar Távirati iroda.

A javaslat szerint a tanárok és óvónők fizetése január 1-jétől átlagosan újabb 21,2 százalékkal emelkedik. A béremelés 140 ezer köznevelésben dolgozó pedagógust és a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti. A béremelés minden pedagógusra vonatkozik, sőt még azokra is, akik a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő (NOKS) munkakörben pedagógusvégzettséggel dolgoznak.

