2025. január 1-től igényelhető újra az otthonfelújítási támogatás

A kormany.hu-n közzétett tájékoztatás szerint a támogatás vissza nem térítendő és a felújítási munkálatok összköltségének fele, akár 3 millió forint is lehet, ám a munkadíjnak és az anyagköltségnek a támogatás összegén belül fele-fele arányban kell lennie.

A támogatást a munkálatok befejezését követően, utólag lehet igényelni, éppen ezért kedvezményes kamatozású kölcsönt is biztosít hozzá az állam a bankokon keresztül - tették hozzá.

A maximális hitelösszeg 6 millió forint és legalább ez az összeg szükséges a vissza nem térítendő teljes támogatás kihasználásához - írták, hozzáfűzve, hogy a kamattámogatás legfeljebb tízéves futamidőn belül jár. A kamat a normál kamat 3 százalékponttal csökkentett értéke, a hitelt csakis a támogatást igénylők vehetik fel, a kölcsönbe a munkálatok befejezését követően kapott vissza nem térítendő támogatást automatikusan betörlesztik és ha nagyobb a támogatás összege a felvett hitelnél, a különbözetet megkapja az igénylő - sorolták.

A vissza nem térítendő támogatást a Magyar Államkincstárnál lehet igényelni elektronikus úton, postán vagy személyesen, a magyarországi, 5000 főnél kisebb lélekszámú településeken. A tulajdoni lapon lakóház vagy lakás megnevezésnek kell állnia, de elfogadható a tanya, birtokközpont megnevezés is, hogyha ott van lakóépület is - ismertették a részleteket.

A kormany.hu oldalon arra hívták fel a figyelmet, hogy a támogatás 2025. január 1. és 2026. június 30. között igényelhető és sem kivitelezői szerződés, sem számla nem szólhat 2025. január elseje előtti dátumra, illetve a munkákat sem lehet megkezdeni 2025 januárjáig. A támogatást a munkák befejezését és a számlák kifizetését követően legfeljebb 60 napon belül lehet kérni.

A lehetőséggel olyan magyar állampolgárok élhetnek, akik legalább egy gyermeket várnak vagy nevelnek, függetlenül attól, hogy egyedülállók, házastársak vagy élettársak - közölték, hozzáfűzve, hogy társaknál mindkét fél lehet igénylő. Az igénylőnek, házastársak, élettársak esetén legalább az egyik félnek rendelkeznie kell legalább 1 év folyamatos társadalombiztosításjogviszonnyal, legfeljebb 30 napos megszakítással. A társadalombiztosítás a hazai mellett külföldi is lehet, sőt az is megfelel, ha az igénylőnek magyar vagy külföldi felsőoktatási intézményben nappali hallgatói jogviszonya van. Az is elfogadható, ha az igénylő gyod-ban részesül - ismertették.

A közlemény szerint a támogatásból egyebek között közműszolgáltatások, fürdőhelyiségek, WC-k, fűtési rendszerek, nyílászárók, tetők, kémények, klímaberendezések, galériák, lépcsők, szaniterek létesítését, beépítését, korszerűsítését, felújítását, cseréjét, festési, szigetelési, alapozási, akadálymentesítési munkálatok elvégzését lehet kifizetni.

Az állam a támogatásért cserébe azt várja, hogy az igénylő, illetve gyermekei együttesen legalább 50 százalékos tulajdonnal rendelkezzenek abban az ingatlanban, amelyet a támogatásból szeretnének korszerűsíteni. Az igénylőknek, gyermekeiknek az adott ingatlanban bejelentett lakcímmel is kell rendelkezniük, vállalva, hogy 5 évig életvitelszerűen a támogatott ingatlanban laknak - írták, hozzáfűzve, hogy kizáró oknak számít az, ha az igénylő és a gyermekek térítésmentes szolgálati lakásban laknak, vagy ha valamelyik támogatott személyt tartósan egészségügyi intézményben kezelik, vagy ha munkavállalás miatt legfeljebb 5 évig nem a kérdéses ingatlanban laknak, vagy ha egy közeli hozzátartozó ápolása miatt a támogatott személy máshol lakik, vagy ha a támogatott személyek, gyermekek valamelyike elhalálozik, illetve ha a nagykorúvá vált gyermek elköltözik otthonról.

A lehetőség az igénylő vér szerinti gyermekére, a legalább 12. hetes magzatra, örökbefogadott gyermekre, sőt a 25. életévét betöltött gyermekre is igénybe vehető, feltéve, hogy a gyermek megváltozott munkaképességű. Kiskorú rokona is lehet a gyermek, ha a szülei halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja. Az igénylőnek, házas-, élettárs esetén mindkét félre érvényesen nem lehet 5000 forintot meghaladó köztartozása - közölték, hozzátéve, hogy az nem gond, ha a korábbi, azaz a 2021-2022 között elérhető otthonfelújítási támogatást kihasználta az igénylő, azonban a maximális 3 millió forintos összeget csökkenteni kell a már korábban felvett összeggel, és ezt a különbözeti összeget lehet igénybe venni. A korábban már ilyen támogatással érintett lakásra újabb támogatás nem igényelhető, kivéve, ha az előző igénylő eladta a tulajdonát, ilyenkor a korábban támogatott lakásra az új tulajdonos ismét igényelheti a támogatást, ha ő a korábbi igénylőnek nem közeli hozzátartozója - emelték ki közleményükben.

Ha egy esetleges válás után az összes gyermeket az igénylőnél helyezték el, akkor a teljes támogatást ki lehet használni, ha a válást követően nem az összes gyermek él az igénylővel, de nincs olyan gyermek, aki a volt párral él, jár a teljes támogatás - tették hozzá. Ha a válást követően a gyermekeket megosztva helyezték el a támogatás felét lehet kihasználni, kivéve, ha az egyik fél lemond a támogatásról, ha pedig a válást követően a gyermekeket megosztva helyezték el, de az igénylő újabb kapcsolatából született valamennyi gyermeke vele él, a teljes kedvezmény kihasználható.

Az új vidéki otthonfelújítási támogatás meghirdetésével az Új Gazdaságpolitikai Akcióterv 8. pontja is teljesül, amely fontos része a 2025-ös költségvetésnek, és támogatható a nemzeti konzultációban is - áll a közleményben, amelynek további részletei a kormány weboldalán, a https://kormany.hu/hirek/korszerubb-otthon-videken-az-uj-otthonfelujitasi-tamogatassal-es-kolcsonnel linkre kattintva érhetőek el.

Forrás: MTI

Fotó: Kormány.hu