2022. június 30-ig kitolódik a hitelmoratórium a rászorulók számára

Újabb béremeléseket jelentett be Orbán Viktor

2022. január 1-jétől megemelik az ápolónők bérét, a bölcsődei dolgozókét, a szociális világban dolgozókét és a kultúrában dolgozókét is. A miniszterelnök egyúttal arról is beszélt: a pedagógusok által jogosan követelt béremelés is meg fog történni.

2021. október 08.