2010 előtt ebből még óriási botrányt csinált volna a Fidesz

Továbbra is gyengélkedik a forint: a tegnapi 320 forintos mélypont után ma is 316-318 forint közelében mozog a magyar fizetőeszköz az euróval szemben. A külföldi utazást tervezőknek egyelőre csak a költőpénz miatt kell aggódniuk: 1 horvát kunáért például még sosem kellett olyan sokat fizetni, mint most.