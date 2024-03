Szijjártó Péter: a paksi beruházás munkálatai jól haladnak, az idei év végére eljutunk az első betonig + videó

A paksi bővítés munkálatai jól haladnak, az év végére az első beton is lekerülhet a földbe, de hasonlóan fontos mérföldkő a zónaolvadék-csapda és a reaktortartály gyártása is, amelyek közül az első elkészült, míg a másik gyártása rövidesen megindul - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.