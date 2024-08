1,5 százalékkal nőtt a magyar gazdaság teljesítménye + videó

Megosztás itt:

A magyar gazdaság teljesítménye 2024 második negyedévében másfél százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet – jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter. A magyar gazdaság számait jelentősen befolyásolta a német autóipar egyre nehezebb helyzete is.

Zárnak be gyárak, zárnak be beszállítók, csődbe mennek olyan cégek, akik tizen, huszon, harminc, ötven éve velünk vannak és az autóipart kiszolgálják – mondta Várkonyi Gábor autópiaci szakértő, aki arról is beszélt, hogy Európában mindenhol csökken a fogyasztás az autóiparban.

Csökkenő vásárlóerő van Európában, ugye a mi gyáraink azért alapvetően az európai vásárlókat szolgálják ki elsősorban. Egy elhúzódó krízisre készül mindenki, ahol a vásárlók elbizonytalanodása és anyagi helyzetüknek a romlása együttesen egy visszafogott fogyasztást fog eredményezni az autópiacon – hangsúlyozta a szakértő.

A Világgazdaság újságírója azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy eközben: egyre jobb helyzetbe kerülnek a szolgáltatások és a kiskereskedelem, mindez pedig jelentősen élénkítheti a magyar gazdaságot.

A szolgáltatások és a kiskereskedelem ha lassan is de kezd helyreállni, a turizmus is úgy látszik, hogy kezdi visszanyerni a korábban látott számait. Szóval szépen lassan bekapcsolódnak a növekedésbe azok a motorok, amelyek tovább lendíthetik a növekedés helyreállítását – Járdi Roland, a Világgazdaság újságírója.