15 milliárdos pályázat a tanyákon élőknek + videó

Nagy István: "A tanya, a magyar vidék szíve. Nem csupán egy lakóhely, hanem életforma, hagyomány és közösség is egyszerre. Ezért is fontos, hogy a tanyasi emberek a 21. században is biztonságban, korszerű körülmények között élhessenek. A kormány most újabb támogatással segíti a tanyák fennmaradását és fejlődését. ))15 milliárd forintos kerettel megjelent a Vidéki infrastruktúra fejlesztések támogatása tanyákon című pályázat, amely a mindennapi élethez szükséges alapvető fejlesztéseket támogatja. A cél, hogy minél több helyen legyen tiszta ivóvíz, stabil áramellátás, korszerű szennyvízkezelés, és ahol lehet, ott megújuló energiát is használhassanak az ott élők. A pályázat azoknak szól, akik valóban tanyán élnek és ott képzelik el a jövőjüket is. A támogatás magas intenzitású és lehetőség van előleg igénylésére is önerő igazolása nélkül."